Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові





Про це у телеграмі повідомляє МВС.



«Оріхів. Майже вщент зруйноване росіянами містечко... Війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринкам. Допомагають чотирилапим волонтери, небайдужі місцеві мешканці та поліцейські», - зазначають у МВС.



Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські рятують чотирилапих друзів у вщент зруйнованому місті Оріхові на Запоріжжі.Про це у телеграмі повідомляє МВС.«Оріхів. Майже вщент зруйноване росіянами містечко... Війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринкам. Допомагають чотирилапим волонтери, небайдужі місцеві мешканці», - зазначають у МВС.Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя.

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