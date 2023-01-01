Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові

Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Поліцейські рятують чотирилапих друзів у вщент зруйнованому місті Оріхові на Запоріжжі.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

«Оріхів. Майже вщент зруйноване росіянами містечко... Війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринкам. Допомагають чотирилапим волонтери, небайдужі місцеві мешканці та поліцейські», - зазначають у МВС.
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові

Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя.
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові

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Теги: поліція, війна, наближають перемогу
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