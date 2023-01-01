Поліція рятує домашніх тварин у вщент зруйнованому Оріхові
Сьогодні, 19:19
Поліцейські рятують чотирилапих друзів у вщент зруйнованому місті Оріхові на Запоріжжі.
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
«Оріхів. Майже вщент зруйноване росіянами містечко... Війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринкам. Допомагають чотирилапим волонтери, небайдужі місцеві мешканці та поліцейські», - зазначають у МВС.
Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС.
«Оріхів. Майже вщент зруйноване росіянами містечко... Війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринкам. Допомагають чотирилапим волонтери, небайдужі місцеві мешканці та поліцейські», - зазначають у МВС.
Сьогодні, 24 листопада, правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя.
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