У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка

У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка
Велелюдним живим коридором, не стримуючи сліз, у селі Підгайці краяни зустріли Захисника Василя Струцюка, який загинув за Україну, її свободу і незалежність на війні з російським окупантом.

Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.

Місцеві жителі, керівництво та колектив сільради, педагоги та учні місцевої школи, в якій навчався захисник вийшли на сільські вулиці, щоб провести кортеж Героя до рідної домівки.
У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка
У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка

Мужній воїн, вірний син України, командир відділення снайперів завзято боронив нашу землю і віддав найдорожче - своє життя за Україну.
У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка

Останню ніч тіло захисника перебуватиме вдома.
У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка

Чин похорону відбудеться завтра - 25 листопада.
У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка

Орієнтовно об 11:00 від батьківської хати на вулиці Надстирній траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська у Підгайцях.

«Вічна шана і слава Герою! Царство Небесне і вічний спокій його душі», - йдеться у повідомленні.

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