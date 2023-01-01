У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка

Велелюдним живим коридором, не стримуючи сліз, у селі Підгайці краяни зустріли Захисника, який, її свободу і незалежність на війні з російським окупантом.Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.Місцеві жителі, керівництво та колектив сільради, педагоги та учні місцевої школи, в якій навчався захисник вийшли на сільські вулиці, щоб провести кортеж Героя до рідної домівки.Мужній воїн, вірний син України, командир відділення снайперів завзято боронив нашу землю і віддав найдорожче - своє життя за Україну.Останню ніч тіло захисника перебуватиме вдома.Чин похорону відбудеться завтра - 25 листопада.Орієнтовно об 11:00 від батьківської хати на вулиці Надстирній траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська у Підгайцях.«Вічна шана і слава Герою! Царство Небесне і вічний спокій його душі», - йдеться у повідомленні.