У селі під Луцьком навколішки зустріли Героя Василя Струцюка
Сьогодні, 18:20
Велелюдним живим коридором, не стримуючи сліз, у селі Підгайці краяни зустріли Захисника Василя Струцюка, який загинув за Україну, її свободу і незалежність на війні з російським окупантом.
Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Місцеві жителі, керівництво та колектив сільради, педагоги та учні місцевої школи, в якій навчався захисник вийшли на сільські вулиці, щоб провести кортеж Героя до рідної домівки.
Мужній воїн, вірний син України, командир відділення снайперів завзято боронив нашу землю і віддав найдорожче - своє життя за Україну.
Останню ніч тіло захисника перебуватиме вдома.
Чин похорону відбудеться завтра - 25 листопада.
Орієнтовно об 11:00 від батьківської хати на вулиці Надстирній траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська у Підгайцях.
«Вічна шана і слава Герою! Царство Небесне і вічний спокій його душі», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Підгайцівська громада.
Місцеві жителі, керівництво та колектив сільради, педагоги та учні місцевої школи, в якій навчався захисник вийшли на сільські вулиці, щоб провести кортеж Героя до рідної домівки.
Мужній воїн, вірний син України, командир відділення снайперів завзято боронив нашу землю і віддав найдорожче - своє життя за Україну.
Останню ніч тіло захисника перебуватиме вдома.
Чин похорону відбудеться завтра - 25 листопада.
Орієнтовно об 11:00 від батьківської хати на вулиці Надстирній траурний кортеж прямуватиме вулицями села Підгайці до Свято-Михайлівського храму, що на вул. Дубнівська у Підгайцях.
«Вічна шана і слава Герою! Царство Небесне і вічний спокій його душі», - йдеться у повідомленні.
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