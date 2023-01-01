Залужний нагородив волонтерський рух із Волині

Волонтерський рух «Твори Добро», заснований Горохівським фаховим коледжем ЛНУП, відзначено нагородоюНагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську» отримала координаторка волонтерського руху «Твори Добро» - Галина Гайда, повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.«Ця нагорода не тільки для мене. Вона для кожного колеги та студента Горохівського фахового коледжу ЛНУП, для всіх, хто постійно бере участь у. Вона для тих, хто робить окопні свічки, в’яже шкарпетки, готує їжу і завантажує всім цим волонтерський автомобіль перед кожною поїздкою. Вона для кожного, хто допомагає з паливом і запчастинами для поїздок до наших Захисників», – зазначила пані Галина.Міський головаподякував колективу коледжу та студентській спільноті за небайдужість, підтримку Збройних Сил України у наближенні Перемоги над ворогом.