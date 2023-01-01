Залужний нагородив волонтерський рух із Волині
Сьогодні, 17:50
Волонтерський рух «Твори Добро», заснований Горохівським фаховим коледжем ЛНУП, відзначено нагородою Валерія Залужного.
Нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську» отримала координаторка волонтерського руху «Твори Добро» - Галина Гайда, повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.
«Ця нагорода не тільки для мене. Вона для кожного колеги та студента Горохівського фахового коледжу ЛНУП, для всіх, хто постійно бере участь у наближенні нашої перемоги. Вона для тих, хто робить окопні свічки, в’яже шкарпетки, готує їжу і завантажує всім цим волонтерський автомобіль перед кожною поїздкою. Вона для кожного, хто допомагає з паливом і запчастинами для поїздок до наших Захисників», – зазначила пані Галина.
Міський голова Віктор Годик подякував колективу коледжу та студентській спільноті за небайдужість, підтримку Збройних Сил України у наближенні Перемоги над ворогом.
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Нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську» отримала координаторка волонтерського руху «Твори Добро» - Галина Гайда, повідомляє у фейсбуці Горохівська міськрада.
«Ця нагорода не тільки для мене. Вона для кожного колеги та студента Горохівського фахового коледжу ЛНУП, для всіх, хто постійно бере участь у наближенні нашої перемоги. Вона для тих, хто робить окопні свічки, в’яже шкарпетки, готує їжу і завантажує всім цим волонтерський автомобіль перед кожною поїздкою. Вона для кожного, хто допомагає з паливом і запчастинами для поїздок до наших Захисників», – зазначила пані Галина.
Міський голова Віктор Годик подякував колективу коледжу та студентській спільноті за небайдужість, підтримку Збройних Сил України у наближенні Перемоги над ворогом.
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