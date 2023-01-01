На Волині винесли вирок винуватиці смертельної аварії

На Волині винесли вирок винуватиці смертельної аварії
Суд визнав винною ковельчанку Наталію у дорожньо-транспортній пригоді, внаслідок якої загинула людина.

Про це пише Ковель Медіа з посиланням на вирок Ковельського міськрайонного суду.

ДТП сталася 31 травня 2023 року приблизно о 20:40 на вулиці Варшавській в Ковелі, поблизу готелю «Козацька застава». Рухаючись на автомобілі «Volkswagen Passat» від вулиці Грушевського до Володимирської із перевищенням допустимої швидкості руху, водійка проявила безпечність та неуважність, допустивши наїзд на велосипедистку, що їхала в попутному напрямку попереду її автомобіля. Велосипедистка загинула на місці пригоди.

У судовому засіданні обвинувачена пояснила, що того дня поверталася ввечері додому, рухалась з швидкістю більш ніж 50 км/год. На автодорозі не було інших транспортних засобів чи перешкод, не може пояснити чому вона не помітила велосипедистку, лише відчула удар, біль від пошкодження руки і екстрено загальмувала. Про подію відразу повідомила поліцію і просила викликати «швидку допомогу» для потерпілої. Усвідомлює невідворотність наслідків, визнає свою вину, кається у вчиненому. При призначенні покарання просила врахувати повне відшкодування рідним потерпілої майнової і моральної шкоди.

Донька загиблої жінки підтвердила суду отримання від обвинуваченої 380 тисяч гривень відшкодування моральної і матеріальної шкоди, просила не призначати їй покарання, що пов’язане із реальним позбавленням волі.

Суд врахував, що Наталія вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується за місцем проживання, є особою з інвалідністю ІІІ групи довічно, офіційно не працевлаштована, має міцні соціальні зв’язки, заміжня, виховує неповнолітнього сина.

Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк призначила покарання у виді трьох років іспитового строку з позбавленням права керування транспортними засобами на два роки, та стягнення в дохід держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз на загальну суму 11 тис. 472 грн.

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Теги: ДТП, Волинь
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