Третій тиждень блокади «Ягодина»: яка ситуація на волинському кордоні

Третій тиждень блокади «Ягодина»: яка ситуація на волинському кордоні
Завершується уже третій робочий тиждень блокади «Ягодина». З понеділка до п’ятниці вирватися з польського полону змогло 438 вантажівок, виїхати в європейську розвідку - 103 транспортних засоби.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

Загалом з початку акції протесту 6 листопада за 37 робочих змін (зміна триває 12 годин) на "Ягодині" оформили 2152 ваговози на в'їзд в Україну та 537 вантажів експорту. Усього - 2689 транспортних засобів проти 22 200, встановлених Меморандумом.

Відсоток виконання міждержавних домовленостей рахуйте самостійно. Упродовж трьох тижнів частка пропуску вантажів через "Дорогуськ - Ягодин" стабільно критична: 20% з оптимального імпорту (з урахуванням гуманітарної допомоги та спецавтотехніки) та 5% з оптимального експорту.

Волинська митниця не може, як робила це раніше, рекомендувати далекобійникам обирати менш завантажені шляхи до Європи. Нині майже усі з них - із заторами, збитками та невизначеністю.

Втім, у цій суцільній облозі є шпарини. Для прикладу, один із найбільших експортерів Волині оперативно перевантажив свою продукцію з фур у буси. І попри все, виконує зовнішньо-економічний контракт з німецькими партнерами.

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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