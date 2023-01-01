Третій тиждень блокади «Ягодина»: яка ситуація на волинському кордоні

Завершується уже третій робочий тиждень. З понеділка до п’ятниці вирватися з польського полону змогло 438 вантажівок, виїхати в європейську розвідку - 103 транспортних засоби.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.Загалом з початку акції протесту 6 листопада за 37 робочих змін (зміна триває 12 годин) на "Ягодині" оформили 2152 ваговози на в'їзд в Україну та 537 вантажів експорту. Усього - 2689 транспортних засобів проти 22 200, встановлених Меморандумом.Відсоток виконання міждержавних домовленостей рахуйте самостійно. Упродовж трьох тижнів частка пропуску вантажів через "Дорогуськ - Ягодин" стабільно критична: 20% з оптимального імпорту (з урахуванням гуманітарної допомоги та спецавтотехніки) та 5% з оптимального експорту.Волинська митниця не може, як робила це раніше, рекомендувати далекобійникам обирати менш завантажені шляхи до Європи. Нині майже усі з них - із заторами, збитками та невизначеністю.Втім, у цій суцільній облозі є шпарини. Для прикладу, один із найбільших експортерів Волині оперативно перевантажив свою продукцію з фур у буси. І попри все, виконує зовнішньо-економічний контракт з німецькими партнерами.