Блокада пунктів пропуску польськими перевізниками: яка ситуація на волинському кордоні

перед пунктом пропуску “Ягодин-Дорогуск”.Про це повідомили на Волинській митниці.Наразі стало відомо, що протестувальники ймовірно отримали погодження на проведення страйку від Департаменту транспорту Міністерства інфраструктури Республіки Польща до 01 лютого 2024 року.Сьогодні на ранок перед п/п накопичилося 800 вантажівок на в'їзд, на виїзд очікує 100 транспортних засобів. У системі “еЧерга” зареєстровано 2239 т/з на виїзд з України.Водночас за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю “Нижанковичі” - “Мальховіце”. Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів.Страйк польських перевізників поширився і на п/п ''Шегині” - “Медика. Пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі, проте вантажні транспортні засоби не пропускають взагалі.Перед п/п «Медика» у напрямку «в’їзд в Україну» черга з вантажівок налічує близько 1500 авто. Зі сторони України реальна черга наразі відсутня. У системі “еЧерга” в очікуванні близько 1000 авто.Польські страйкарі продовжують блокувати пункт пропуску. Черга вантажних автомобілів на польській стороні становить 600 авто. У системі “еЧерга” наразі зареєстровано 1022 вантажівки.Страйк польських перевізників триває. Пропуск автобусів та легковиків здійснюється у звичайному режимі. Черга у напрямку «в’їзд в Україну» з вантажних автомобілів на польській стороні налічує понад 1700 одиниць.