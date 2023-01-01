У чергах на польсько-українському кордоні – близько 2900 вантажівок: навпроти Ягодина – 1100





Як передає Андрій Демченко.



«На жаль, блокування продовжується на трьох напрямках. Нагадаю, це пункти пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова» і «Рава-Руська - Гребенне». Станом на ранок, за тою інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти Краківця – 1200, навпроти Ягодина – це десь 1100 вантажівок і навпроти Рави-Руської – близько 600», - повідомив Демченко.



За його словами, ці дані неповні, адже інші вантажівки можуть знаходитись на певній відстані від кордону. Також через блокування цих напрямків фіксується збільшення черг на інших пунктах пропуску.



Зокрема, навпроти пункту пропуску «Шегині» знаходиться близько 1300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску «Угринів», «Устилуг» та «Смільниця». Речник також наголосив, що по кілька вантажівок за годину учасники акції пропускають як на напрямку виїзду з Польщі, так і на в’їзд до Польщі, однак це не вирішує всіх питань щодо інтенсивності руху, оскільки в Ягодині, до прикладу, за добу перетинало від 1200 до 1300 вантажівок за добу в обох напрямках, у напрямку пунктів пропуску Краківець і Рава-Руська по 600 вантажівок в обидва боки мали можливість перетинати кордон за добу.



Демченко додав, у напрямку виїзду з України діє електронна черга і фізично вантажівки не перебувають поряд кордону.



«Вони знаходяться в тих місцях, де їм зручно, в тому числі в тих місцях, де є стоянки, на автозаправних станціях. Якщо ж говорити про територію Польщі, то там якраз вантажівки перебувають фізично, очікуючи на можливість подальшого руху в напрямку України», - розповів він.



Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: “Корчова - Краківець”, “Гребенне - Рава-Руська”, “Дорогуськ - Ягодин”.



Серед вимог до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземців правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо її фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2900 вантажівок.Як передає Укрінформ , про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив речник ДПСУ«На жаль, блокування продовжується на трьох напрямках. Нагадаю, це пункти пропуску «Ягодин - Дорогуськ», «Краківець - Корчова» і «Рава-Руська - Гребенне». Станом на ранок, за тою інформацією, яку ми маємо від польських колег, в чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 вантажних транспортних засобів. Найбільше напроти Краківця – 1200, навпроти Ягодина – це десь 1100 вантажівок і навпроти Рави-Руської – близько 600», - повідомив Демченко.За його словами, ці дані неповні, адже інші вантажівки можуть знаходитись на певній відстані від кордону. Також через блокування цих напрямків фіксується збільшення черг на інших пунктах пропуску.Зокрема, навпроти пункту пропуску «Шегині» знаходиться близько 1300 вантажівок і ще сукупно 300 вантажівок навпроти пунктів пропуску «Угринів», «Устилуг» та «Смільниця». Речник також наголосив, що по кілька вантажівок за годину учасники акції пропускають як на напрямку виїзду з Польщі, так і на в’їзд до Польщі, однак це не вирішує всіх питань щодо інтенсивності руху, оскільки в Ягодині, до прикладу, за добу перетинало від 1200 до 1300 вантажівок за добу в обох напрямках, у напрямку пунктів пропуску Краківець і Рава-Руська по 600 вантажівок в обидва боки мали можливість перетинати кордон за добу.Демченко додав, у напрямку виїзду з України діє електронна черга і фізично вантажівки не перебувають поряд кордону.«Вони знаходяться в тих місцях, де їм зручно, в тому числі в тих місцях, де є стоянки, на автозаправних станціях. Якщо ж говорити про територію Польщі, то там якраз вантажівки перебувають фізично, очікуючи на можливість подальшого руху в напрямку України», - розповів він.Нагадаємо, що з 6 листопадабіля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: “Корчова - Краківець”, “Гребенне - Рава-Руська”, “Дорогуськ - Ягодин”.Серед вимог до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземців правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо її фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію