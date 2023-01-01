Протести польських перевізників тривають: на «Ягодині» в черзі – 1100 вантажівок
Сьогодні, 16:55
Станом на 15 листопада акція протесту польських перевізників на шляху до Ягодина триває.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
У черзі на в'їзд до України очікує 1100 транспортних засобів, на виїзд з України в електронній черзі зареєстровано понад 4 тисячі вантажівок.
"Відповідаючи на масові запитання від перевізників, нагадуємо водіям, що зорієнтуватися у ситуації, щоб обрати найменш завантажені шляхи доставки товарів, вам допоможе спеціальна карта. ЇЇ Держмитслужба оновлює щодня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перегляд карти черг із транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні України з сусідніми державами доступний за посиланням: https://bit.ly/3BIkNQJ
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
У черзі на в'їзд до України очікує 1100 транспортних засобів, на виїзд з України в електронній черзі зареєстровано понад 4 тисячі вантажівок.
"Відповідаючи на масові запитання від перевізників, нагадуємо водіям, що зорієнтуватися у ситуації, щоб обрати найменш завантажені шляхи доставки товарів, вам допоможе спеціальна карта. ЇЇ Держмитслужба оновлює щодня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перегляд карти черг із транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні України з сусідніми державами доступний за посиланням: https://bit.ly/3BIkNQJ
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