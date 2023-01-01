Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів

Фахівці Держекоінспекції виявили на Волині незаконний видобуток піску на понад 100 мільйонів гривень.Про це у фейсбуці інформує Держекоінспекція у Волинській області.Екологи виявили самовільне видобування корисних копалин на Волині. Зокрема на території Дубівської сільської громади та за межами населеного пункту села Мощена Ковельського району зафіксували факти самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення невідомими особами за допомогою екскаваторів JCB 130, 160.Такими діями завдано збитків на території Дубівської сільської громади Ковельського району на 86,2 мільйона гривень та обсягом 23,1 мільйона гривень завдано збитків за межами населеного пункту села Мощена Ковельського району.Оскільки в таких діях наявні ознаки кримінального правопорушення, інспектори звернулися на лінію 102 та викликали слідчо-оперативну групу поліції.Матеріали обстеження та розрахунки розміру шкоди по виявлених фактах самовільного користування надрами передано до правоохоронних органів.