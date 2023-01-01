Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів

Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів
Фахівці Держекоінспекції виявили на Волині незаконний видобуток піску на понад 100 мільйонів гривень.

Про це у фейсбуці інформує Держекоінспекція у Волинській області.

Екологи виявили самовільне видобування корисних копалин на Волині. Зокрема на території Дубівської сільської громади та за межами населеного пункту села Мощена Ковельського району зафіксували факти самовільного видобутку корисних копалин місцевого значення невідомими особами за допомогою екскаваторів JCB 130, 160.
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів

Такими діями завдано збитків на території Дубівської сільської громади Ковельського району на 86,2 мільйона гривень та обсягом 23,1 мільйона гривень завдано збитків за межами населеного пункту села Мощена Ковельського району.
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів

Оскільки в таких діях наявні ознаки кримінального правопорушення, інспектори звернулися на лінію 102 та викликали слідчо-оперативну групу поліції.
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів

Матеріали обстеження та розрахунки розміру шкоди по виявлених фактах самовільного користування надрами передано до правоохоронних органів.
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: екологія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчик
Сьогодні, 17:22
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів
Сьогодні, 17:14
Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів
Сьогодні, 16:59
Протести польських перевізників тривають: на «Ягодині» в черзі – 1100 вантажівок
Сьогодні, 16:55
Війна обірвала життя двох військових із Луцька
Сьогодні, 16:32
Схожі новини
У «Цуманській пущі» відкрили нову екостежку. ФОТО У «Цуманській пущі» відкрили нову екостежку. ФОТО
02 листопад, 06:31
На Волині «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев На Волині «чорні лісоруби» зрізали 17 дерев
22 жовтень, 08:25
Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне Волинські екологи оштрафували заправку за неякісне пальне
20 жовтень, 11:25
Близько 80% меліоративних систем Волині потребують капітального ремонту Близько 80% меліоративних систем Волині потребують капітального ремонту
22 вересень, 01:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь втратила ще одного Героя: на Луганщині загинув Юрій Наумчик
Сьогодні, 17:22
 0
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів
Сьогодні, 17:14
 0
Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів
Сьогодні, 16:59
 0
Протести польських перевізників тривають: на «Ягодині» в черзі – 1100 вантажівок
Сьогодні, 16:55
 0
Війна обірвала життя двох військових із Луцька
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8