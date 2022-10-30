Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів

Слідчі Нацполіції в результаті міжнародної операції ліквідували канал постачання компонентів для дронів-«камікадзе» з Євросоюзу до росії.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Нацполу.Під час досудового розслідування поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України — Shahed-136 та Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та встановили ряд виробників високотехнологічної продукції з Євросоюзу та США.Ця продукція потрапляла в росію для виробництва ударних дронів всупереч встановленим санкціям й обмеженням.Першими на запит України відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію «Дрейк».Встановлено: російський підприємець, який постійно проживає на території Нідерландів, протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає на територію рф мікросхеми для потреб зс країни-агресора.На підставі зібраних доказів, суд міста Роттердам виніс фігуранту вирок — півтора року позбавлення волі та 200 000 євро штрафу.