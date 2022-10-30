Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів

Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів
Слідчі Нацполіції в результаті міжнародної операції ліквідували канал постачання компонентів для дронів-«камікадзе» з Євросоюзу до росії.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Нацполу.

Під час досудового розслідування поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України — Shahed-136 та Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та встановили ряд виробників високотехнологічної продукції з Євросоюзу та США.

Ця продукція потрапляла в росію для виробництва ударних дронів всупереч встановленим санкціям й обмеженням.

Першими на запит України відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію «Дрейк».

Встановлено: російський підприємець, який постійно проживає на території Нідерландів, протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає на територію рф мікросхеми для потреб зс країни-агресора.

На підставі зібраних доказів, суд міста Роттердам виніс фігуранту вирок — півтора року позбавлення волі та 200 000 євро штрафу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів
Сьогодні, 17:14
Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів
Сьогодні, 16:59
Протести польських перевізників тривають: на «Ягодині» в черзі – 1100 вантажівок
Сьогодні, 16:55
Війна обірвала життя двох військових із Луцька
Сьогодні, 16:32
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції Кабмін призначив Івана Вигівського керівником Нацполіції
14 липень, 17:23
Волинські поліцейські-добровольці зі зведеного батальйону «Захід» вирушили в зону бойових дій Волинські поліцейські-добровольці зі зведеного батальйону «Захід» вирушили в зону бойових дій
31 березень, 12:40
На Волині водій хотів «порішати» з патрульними На Волині водій хотів «порішати» з патрульними
17 березень, 08:23
Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога Скільки українських правоохоронців виявилися зрадниками і перейшли на бік ворога
30 жовтень, 2022, 03:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екологи: на Волині незаконно видобули пісок на 100 мільйонів
Сьогодні, 17:14
 0
Поліція ліквідувала канал постачання до рф обладнання для дронів
Сьогодні, 16:59
 0
Протести польських перевізників тривають: на «Ягодині» в черзі – 1100 вантажівок
Сьогодні, 16:55
 0
Війна обірвала життя двох військових із Луцька
Сьогодні, 16:32
 0
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8