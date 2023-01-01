Війна обірвала життя двох військових із Луцька

У боях із російськими загарбниками полягли військовослужбовці з ЛуцькатаПро це у телеграмі повідомив Луцький міський головаЗа словами Поліщука, у Луцької громади – ще дві втрати на війні.Лучанин Собчук Сергій Олексійович (26.10.1974 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта командира четвертого міномета другого взводу мінометної батареї.Сержант Сергій Собчук загинув 13 листопада 2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Бердичі Донецької області.Лучанин Шмига Руслан Петрович (11.05.1973 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.Солдат Руслан Шмига загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначив Ігор Поліщук.