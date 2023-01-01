Міністр Ляшко приїхав подивитися, як британці вчать лікарів у Луцьку

Упродовж кількох днів у Луцьку триватиме Міжнародний лапароскопічний практичний курс. Власним досвідом діляться шість хірургів із Великої Британії.Міністр охорони здоров’я України, який сьогодні, 15 листопада, перебуває із робочим візитом на Волині, безпосередньо поспілкувався з учасниками курсу. Окрім того, подякував міжнародним партнерам, які таким чином сприяють розвитку лапараскопії в країні, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.Слід зазначити, що британські лікарі проводять навчання для українських колег на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Як розповів очільник медзакладу, понад 150 чоловік з усієї України виявили бажання долучитися до програми. З них обрали 17, в тому числі одного волинянина, які вже сьогодні удосконалюють свої навички в лапараскопії.Зокрема, перші два дні курсу зосереджені на базовій лапароскопічній підготовці для молодших хірургів шляхом навчання та практичного моделювання. Натомість друга частина курсу охоплює три дні підвищення кваліфікації з лапароскопічної колоректальної хірургії з навчанням та операційними. Тож уже завтра запланована операція в режимі онлайн, спостерігати яку зможуть понад 100 практикуючих хірургів.Міністр охорони здоров’я України, своєю чергою, наголосив, що постійне навчання та самовдосконалення для лікаря є дуже важливим. Що ж стосується сьогоднішнього практикуму, то лапараскопія – це сучасний та ефективний спосіб боротьби з різними захворюваннями, який має мінімальні наслідки для організму пацієнта. Як результат, пацієнт довго не затримується в лікарні та швидко відновлює працездатність.