Міністр Ляшко приїхав подивитися, як британці вчать лікарів у Луцьку
Сьогодні, 16:11
Упродовж кількох днів у Луцьку триватиме Міжнародний лапароскопічний практичний курс. Власним досвідом діляться шість хірургів із Великої Британії.
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, який сьогодні, 15 листопада, перебуває із робочим візитом на Волині, безпосередньо поспілкувався з учасниками курсу. Окрім того, подякував міжнародним партнерам, які таким чином сприяють розвитку лапараскопії в країні, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Слід зазначити, що британські лікарі проводять навчання для українських колег на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Як розповів очільник медзакладу Олександр Дудар, понад 150 чоловік з усієї України виявили бажання долучитися до програми. З них обрали 17, в тому числі одного волинянина, які вже сьогодні удосконалюють свої навички в лапараскопії.
Зокрема, перші два дні курсу зосереджені на базовій лапароскопічній підготовці для молодших хірургів шляхом навчання та практичного моделювання. Натомість друга частина курсу охоплює три дні підвищення кваліфікації з лапароскопічної колоректальної хірургії з навчанням та операційними. Тож уже завтра запланована операція в режимі онлайн, спостерігати яку зможуть понад 100 практикуючих хірургів.
Міністр охорони здоров’я України, своєю чергою, наголосив, що постійне навчання та самовдосконалення для лікаря є дуже важливим. Що ж стосується сьогоднішнього практикуму, то лапараскопія – це сучасний та ефективний спосіб боротьби з різними захворюваннями, який має мінімальні наслідки для організму пацієнта. Як результат, пацієнт довго не затримується в лікарні та швидко відновлює працездатність.
Довідково:
IOLE (Improving Outcome in Laparoscopic Surgery by Education) – це проєкт, спрямований на створення офіційної навчальної програми для підтримки розвитку лапароскопічної хірургії в Україні.
Курс проводиться в рамках Меморандуму про співпрацю між Міністерство охорони здоров'я України та Благодійним Фондом «Смарт Медікал Ейд Юа», за підтримки Асоціації Лапароскопічних колоректальних Хірургів Великобританії та Ірландії та Королівського Коледжу Хірургів.
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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, який сьогодні, 15 листопада, перебуває із робочим візитом на Волині, безпосередньо поспілкувався з учасниками курсу. Окрім того, подякував міжнародним партнерам, які таким чином сприяють розвитку лапараскопії в країні, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Слід зазначити, що британські лікарі проводять навчання для українських колег на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Як розповів очільник медзакладу Олександр Дудар, понад 150 чоловік з усієї України виявили бажання долучитися до програми. З них обрали 17, в тому числі одного волинянина, які вже сьогодні удосконалюють свої навички в лапараскопії.
Зокрема, перші два дні курсу зосереджені на базовій лапароскопічній підготовці для молодших хірургів шляхом навчання та практичного моделювання. Натомість друга частина курсу охоплює три дні підвищення кваліфікації з лапароскопічної колоректальної хірургії з навчанням та операційними. Тож уже завтра запланована операція в режимі онлайн, спостерігати яку зможуть понад 100 практикуючих хірургів.
Міністр охорони здоров’я України, своєю чергою, наголосив, що постійне навчання та самовдосконалення для лікаря є дуже важливим. Що ж стосується сьогоднішнього практикуму, то лапараскопія – це сучасний та ефективний спосіб боротьби з різними захворюваннями, який має мінімальні наслідки для організму пацієнта. Як результат, пацієнт довго не затримується в лікарні та швидко відновлює працездатність.
Довідково:
IOLE (Improving Outcome in Laparoscopic Surgery by Education) – це проєкт, спрямований на створення офіційної навчальної програми для підтримки розвитку лапароскопічної хірургії в Україні.
Курс проводиться в рамках Меморандуму про співпрацю між Міністерство охорони здоров'я України та Благодійним Фондом «Смарт Медікал Ейд Юа», за підтримки Асоціації Лапароскопічних колоректальних Хірургів Великобританії та Ірландії та Королівського Коледжу Хірургів.
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