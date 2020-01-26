Розібратись у власних емоціях: у Луцьку для батьків дітей з інвалідністю презентували трансформаційну психологічну гру

Людмила Вознюк – керівник громадської організації центру розвитку дитини «Розмовляйко».



Ця гра стане вправним інструментом у руках кожного досвідченого психолога/ психотерапевта, розповідають у ГО ЦРД «Розмовляйко».



… «Так буває у житті, що хтось народжується здоровим, а у когось щось болить. Але боліти може не лише тіло, а й душа. Це тоді, коли болить сердечко, що тебе не чують чи не зважають на тебе». Це фрагмент із авторської книжки Людмили Вознюк «Ходімо зі мною у казку».



«Та, звісно, найбільше болить і пече матері, яка, виношуючи під серцем свою кровиночку 9 місяців, враз чує: «Він/вона ніколи не буде таким/такою, як усі».



Вроджені чи набуті діагнози стають пекельними упродовж життя. Жінку-маму починає з’їдати відчуття провини, що часто призводить до дезорієнтації у житті. Особливо ошелешує тоді, коли жінка вперше чує цю інформацію як вирок долі, коли звучить вона холодним металевим голосом і руйнівним смерчем встромляється у серце.



Насамперед, ця гра допоможе родинам, які пережили/переживають народження дитини зі складними порушеннями розвитку чи дитини з інвалідністю зрозуміти закономірну зміну власних емоційних станів: від шоку та заперечення – до конструктивної поведінки, морального одужання та здатності позитивно сприймати своє життя у нових обставинах», - говорить керівник ГО ЦРД «Розмовляйко».



Тим часом Міністерство охорони здоров'я України затвердило Порядок інформування батьків та інших законних представників про діагноз.



Цей Порядок стане дієвим механізмом для правильного й коректного інформування батьків не лише про можливі ризики, а й про реабілітацію, допомогу, раннє втручання тощо.



Ознайомитися з тим, що не мають говорити лікарі і як мають підтримувати батьків, можна за посиланням:



Дитину з інвалідністю не завжди просто прийняти. Її треба «відгорювати» і прийняти такою, якою вона є насправді, а не в уяві. Тобто проти усі п’ять стадій усвідомлення: шок і заперечення, гнів та агресію, торг. Коли намагаються вилікувати дитину й традиційними методами, і нетрадиційними. Депресію. І п’ята стадія - нарешті прийняття.



Людмила Вознюк додає, що усвідомлення цих 5-ти стадій допоможе також і у прийнятті горя, втрат та важких життєвих змін, що особливо актуальним є на сьогодні в умовах війни.



«Це і втрата близьких, і важка хвороба, і розрив стосунків та місця проживання, будь-який трагічний досвід. Він завжди важкий і болючий. Однак, горе рано чи пізно починає відчуватися не так гостро, допомогти у його переживанні зможе компетентний психолог», - говорить керівник центру.



Зазначимо також, що аналогів цієї гри поки що нема.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках проекту «Соціально-правова підтримка дітей з інвалідністю та їх родин» за фінансової підтримки Фонду Abilis у Луцьку презентували трансформаційну психологічну гру «Особлива мама-особлива місія», автором якої є– керівник громадської організації центру розвитку дитини «Розмовляйко».Ця гра стане вправним інструментом у руках кожного досвідченого психолога/ психотерапевта, розповідають у ГО ЦРД «Розмовляйко».… «Так буває у житті, що хтось народжується здоровим, а у когось щось болить. Але боліти може не лише тіло, а й душа. Це тоді, коли болить сердечко, що тебе не чують чи не зважають на тебе». Це фрагмент із авторської книжки Людмили Вознюк «Ходімо зі мною у казку».«Та, звісно, найбільше болить і пече матері, яка, виношуючи під серцем свою кровиночку 9 місяців, враз чує: «Він/вона ніколи не буде таким/такою, як усі».Вроджені чи набуті діагнози стають пекельними упродовж життя. Жінку-маму починає з’їдати відчуття провини, що часто призводить до дезорієнтації у житті. Особливо ошелешує тоді, коли жінка вперше чує цю інформацію як вирок долі, коли звучить вона холодним металевим голосом і руйнівним смерчем встромляється у серце.Насамперед, ця гра допоможе родинам, які пережили/переживають народження дитини зі складними порушеннями розвитку чи дитини з інвалідністю зрозуміти закономірну зміну власних емоційних станів: від шоку та заперечення – до конструктивної поведінки, морального одужання та здатності позитивно сприймати своє життя у нових обставинах», - говорить керівник ГО ЦРД «Розмовляйко».Тим часом Міністерство охорони здоров'я України затвердило Порядок інформування батьків та інших законних представників про діагноз.Цей Порядок стане дієвим механізмом для правильного й коректного інформування батьків не лише про можливі ризики, а й про реабілітацію, допомогу, раннє втручання тощо.Ознайомитися з тим, що не мають говорити лікарі і як мають підтримувати батьків, можна за посиланням: https://bit.ly/3Sli3CF Дитину з інвалідністю не завжди просто прийняти. Її треба «відгорювати» і прийняти такою, якою вона є насправді, а не в уяві. Тобто проти усі п’ять стадій усвідомлення: шок і заперечення, гнів та агресію, торг. Коли намагаються вилікувати дитину й традиційними методами, і нетрадиційними. Депресію. І п’ята стадія - нарешті прийняття.Людмила Вознюк додає, що усвідомлення цих 5-ти стадій допоможе також і у прийнятті горя, втрат та важких життєвих змін, що особливо актуальним є на сьогодні в умовах війни.«Це і втрата близьких, і важка хвороба, і розрив стосунків та місця проживання, будь-який трагічний досвід. Він завжди важкий і болючий. Однак, горе рано чи пізно починає відчуватися не так гостро, допомогти у його переживанні зможе компетентний психолог», - говорить керівник центру.Зазначимо також, що аналогів цієї гри поки що нема.

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