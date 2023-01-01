На Волині видали книгу про бій, в якому полягли 15 воїнів





Про це пише



Книга називається «10 вересня. Ціна свободи». У ній ідеться про п’ятнадцятьох українських захисників із Волині та Рівненщини, котрі полягли в одному бою 10 вересня 2022 року. Серед них – волиняни Віктор Бурдак, Сергій Бурдак, Андрій Михальчук та Сергій Стефанюк.



Над створенням книги працювала мама загиблого воїна Сергія Бурдака Людмила Петрівна. Сама ідея, як розповідає жінка, у неї виникла фактично відразу після смерті сина. Спочатку інформацію шукала на просторах інтернету, потім, коли більшість захисників, котрі загинули того злощасного дня, посмертно нагородили, Людмила Бурдак разом із дружиною Віктора Бурдака Надією Василівною поїхали у володимирську військову частину.



«Там ми випадково зустрілися з рідними трьох воїнів, які загинули разом із нашими хлопцями. Багато розмовляли й потім створили групу у вайбері з символічною назвою «10 вересня». Ділилися спогадами, фотографіями. Декілька разів зустрічалися в Луцьку, так і готували збір матеріалів для книги», – розповідає Людмила Петрівна.



Видання містить біографії п’ятнадцятьох Героїв, спогади про них рідних, друзів, побратимів та багато фотографій.



Це видання – не для продажу, видане за власні кошти рідних воїнів у пам’ять про своїх найдорожчих, котрі 10 вересня 2022 року вирушили на виконання чергового бойового завдання у селі Мале Веселе Харківського району. Однак той нерівний бій став для них останнім. Із 21 бійця, як пишеться в книзі, повернулося лише п’ятеро. Один потрапив у полон, а п’ятнадцять воїнів полягли на полі бою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині побачила світ книга-пам’ять про п’ятнадцятьох українських захисників із Волині та Рівненщини, котрі полягли в одному бою 10 вересня 2022 року.Про це пише Нове життя Книга називається «10 вересня. Ціна свободи». У ній ідеться про п’ятнадцятьох українських захисників із Волині та Рівненщини, котрі полягли в одному бою 10 вересня 2022 року. Серед них – волинянитаНад створенням книги працювала мама загиблого воїна Сергія Бурдака. Сама ідея, як розповідає жінка, у неї виникла фактично відразу після смерті сина. Спочатку інформацію шукала на просторах інтернету, потім, коли більшість захисників, котрі загинули того злощасного дня, посмертно нагородили, Людмила Бурдак разом із дружиною Віктора Бурдакапоїхали у володимирську військову частину.«Там ми випадково зустрілися з рідними трьох воїнів, які загинули разом із нашими хлопцями. Багато розмовляли й потім створили групу у вайбері з символічною назвою «10 вересня». Ділилися спогадами, фотографіями. Декілька разів зустрічалися в Луцьку, так і готували збір матеріалів для книги», – розповідає Людмила Петрівна.Видання містить біографії п’ятнадцятьох Героїв, спогади про них рідних, друзів, побратимів та багато фотографій.Це видання – не для продажу, видане за власні кошти рідних воїнів у пам’ять про своїх найдорожчих, котрі 10 вересня 2022 року вирушили на виконання чергового бойового завдання у селі Мале Веселе Харківського району. Однак той нерівний бій став для них останнім. Із 21 бійця, як пишеться в книзі, повернулося лише п’ятеро. Один потрапив у полон, а п’ятнадцять воїнів полягли на полі бою.

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