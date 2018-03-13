В Україні всерйоз візьмуться за анонімні телеграм-канали

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Україниназвав головні вимоги, яких будуть змушені дотримуватися телеграм-канали та їхні адміністратори.Про це Данілов написав у фейсбуці.За словами секретаря РНБО, порушена нещодавно тема діяльності Telegram-каналів викликала більш ніж жваве обговорення у медіа і особливо у частини Telegram-спільноти, які в основному обурювалися висловленими застереженнями щодо їхньої діяльності і тих ризиків, які вони створюють.«Щоб розвіяти «туман невизначеності» та домислів, хочу акцентувати увагу на декількох важливих пунктах, які, на мою думку, стосуються функціонування в Україні цих нових інформаційних майданчиків», - зазначив Данілов.Підсумовуючи і акцентуючи на головному – з погляду національної безпеки України:• Головна загроза діяльності певної групи Telegram-каналів – це анонімність їхніх власників і відсутність будь-якої відповідальності за розповсюдження неперевіреної, сфальшованої і свідомо маніпулятивної інформації. З врахуванням цих особливостей, російський режим широко використовує Telegram-майданчики з метою спроб дестабілізації українського суспільства.• Головна вимога до діяльності Telegram-каналів, це деанонімізація діяльності і дотримання в їх роботі загальноприйнятих журналістських стандартів.• Профілактика загрози – медіаграмотність і постійна робота з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту, формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті.