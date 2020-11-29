На Волині прогнозують мокрий сніг та мороз

Волинські синоптики прогнозують похолодання – уночі температура повітря сягне позначок нижче нуля. Крім того, йтиме дощ із мокрим снігом.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У четвер, 16 листопада, у Луцьку та по області буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.У п’ятницю, 17 листопада , синоптики теж прогнозують невеликий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.18 листопада теж буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.