На Волині прогнозують мокрий сніг та мороз
Сьогодні, 15:01
Волинські синоптики прогнозують похолодання – уночі температура повітря сягне позначок нижче нуля. Крім того, йтиме дощ із мокрим снігом.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У четвер, 16 листопада, у Луцьку та по області буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.
У п’ятницю, 17 листопада , синоптики теж прогнозують невеликий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
18 листопада теж буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У четвер, 16 листопада, у Луцьку та по області буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.
У п’ятницю, 17 листопада , синоптики теж прогнозують невеликий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
18 листопада теж буде хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла.
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