Від важкої хвороби помер відомий волинський футбольний тренер

Микола Кльоц.



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"Помер Микола Кльоц. Легенди Волині не стало у школі, він готувався провести урок фізкультури. Микола Володимирович давно боровся з хворобою. Йому було 67 років.



Кльоц грав на позиції півзахисника. Відомий за виступами у луцькому «Торпедо», де є одним із найкращих бомбардирів та ветеранів клубу - був в команді з 1974 року.



Виступав також за харківський «Металіст». По закінченні кар'єри футболіста — футбольний тренер", - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО.



Микола Кльоц народився 15 жовтня 1956 року в Луцьку. Закінчив середню школу № 15, де і захопився футболом. Після армії десять років виступав у складі команди майстрів другої ліги чемпіонату України “Торпедо” і “Волинь” (Луцьк), де зіграв понад 500 календарних матчів. Закінчив факультет фізичного виховання Луцького педагогічного інституту.



Понад десять років разом з дружиною Людмилою працював вчителем фізкультури Козлівської неповної середньої школи Локачинського району, де разом з головою місцевого сільськогосподарського підприємства Степаном Ковальчуком побудував один з найкращих сільських стадіонів в Україні.



У 1993—1995 роках Микола Кльоц також виступав у чемпіонаті області за команду нововолинської шахти № 9. Після виступів за нововолинських шахтарів Микола Кльоц повертається до Луцька, де працює тренером юнацької команди «Волині», а також працює вчителем фізвиховання у Луцькій школі № 5, перейменованій пізніше в ліцей № 5.



У квітні 2015 року Микола Кльоц взяв участь у нагородженні переможців турніру пам'яті Героя Небесної сотні Івана Тарасюка, який сам грав воротарем у аматорській команді ФК «Олика».



Переніс складну операцію на серці. Помер Микола Кльоц 15 листопада 2023 року в Луцьку після тривалої хвороби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від важкої хвороби помер волинський футбольний тренерПро це повідомляє Fanproject "Помер Микола Кльоц. Легенди Волині не стало у школі, він готувався провести урок фізкультури. Микола Володимирович давно боровся з хворобою. Йому було 67 років.Кльоц грав на позиції півзахисника. Відомий за виступами у луцькому «Торпедо», де є одним із найкращих бомбардирів та ветеранів клубу - був в команді з 1974 року.Виступав також за харківський «Металіст». По закінченні кар'єри футболіста — футбольний тренер", - йдеться в повідомленні.Микола Кльоц народився 15 жовтня 1956 року в Луцьку. Закінчив середню школу № 15, де і захопився футболом. Після армії десять років виступав у складі команди майстрів другої ліги чемпіонату України “Торпедо” і “Волинь” (Луцьк), де зіграв понад 500 календарних матчів. Закінчив факультет фізичного виховання Луцького педагогічного інституту.Понад десять років разом з дружиноюпрацював вчителем фізкультури Козлівської неповної середньої школи Локачинського району, де разом з головою місцевого сільськогосподарського підприємствапобудував один з найкращих сільських стадіонів в Україні.У 1993—1995 роках Микола Кльоц також виступав у чемпіонаті області за команду нововолинської шахти № 9. Після виступів за нововолинських шахтарів Микола Кльоц повертається до Луцька, де працює тренером юнацької команди «Волині», а також працює вчителем фізвиховання у Луцькій школі № 5, перейменованій пізніше в ліцей № 5.У квітні 2015 року Микола Кльоц взяв участь у нагородженні переможців турніру пам'яті Героя Небесної сотні, який сам грав воротарем у аматорській команді ФК «Олика».Переніс складну операцію на серці. Помер Микола Кльоц 15 листопада 2023 року в Луцьку після тривалої хвороби.

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