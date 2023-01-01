Від важкої хвороби помер відомий волинський футбольний тренер

Від важкої хвороби помер відомий волинський футбольний тренер
Від важкої хвороби помер волинський футбольний тренер Микола Кльоц.

Про це повідомляє Fanproject.

"Помер Микола Кльоц. Легенди Волині не стало у школі, він готувався провести урок фізкультури. Микола Володимирович давно боровся з хворобою. Йому було 67 років.

Кльоц грав на позиції півзахисника. Відомий за виступами у луцькому «Торпедо», де є одним із найкращих бомбардирів та ветеранів клубу - був в команді з 1974 року.

Виступав також за харківський «Металіст». По закінченні кар'єри футболіста — футбольний тренер", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКОВО.

Микола Кльоц народився 15 жовтня 1956 року в Луцьку. Закінчив середню школу № 15, де і захопився футболом. Після армії десять років виступав у складі команди майстрів другої ліги чемпіонату України “Торпедо” і “Волинь” (Луцьк), де зіграв понад 500 календарних матчів. Закінчив факультет фізичного виховання Луцького педагогічного інституту.

Понад десять років разом з дружиною Людмилою працював вчителем фізкультури Козлівської неповної середньої школи Локачинського району, де разом з головою місцевого сільськогосподарського підприємства Степаном Ковальчуком побудував один з найкращих сільських стадіонів в Україні.

У 1993—1995 роках Микола Кльоц також виступав у чемпіонаті області за команду нововолинської шахти № 9. Після виступів за нововолинських шахтарів Микола Кльоц повертається до Луцька, де працює тренером юнацької команди «Волині», а також працює вчителем фізвиховання у Луцькій школі № 5, перейменованій пізніше в ліцей № 5.

У квітні 2015 року Микола Кльоц взяв участь у нагородженні переможців турніру пам'яті Героя Небесної сотні Івана Тарасюка, який сам грав воротарем у аматорській команді ФК «Олика».

Переніс складну операцію на серці. Помер Микола Кльоц 15 листопада 2023 року в Луцьку після тривалої хвороби.

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Теги: Волинь, футбольний тренер, смерть
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