«На щиті»: на Волинь повертається Герой Євген Сорока

полеглим військовослужбовцем Євгеном Сорокою.



Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Мер зазначив, що у четвер, 16 листопада, на щиті повертається Герой Євген Сорока.



Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



О 12:00 розпочнеться панахида та прощання Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.



Поховання відбудеться на Алеї Слави Героїв - кладовище в районі 2-ї шахти.



«Вічна памʼять!» - написав Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську завтра, 16 листопада, прощатимуться ізПро це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський головаМер зазначив, що у четвер, 16 листопада, на щиті повертається Герой Євген Сорока.Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.О 12:00 розпочнеться панахида та прощання Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.Поховання відбудеться на Алеї Слави Героїв - кладовище в районі 2-ї шахти.«Вічна памʼять!» - написав Борис Карпус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію