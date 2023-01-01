«На щиті»: на Волинь повертається Герой Євген Сорока

«На щиті»: на Волинь повертається Герой Євген Сорока
У Нововолинську завтра, 16 листопада, прощатимуться із полеглим військовослужбовцем Євгеном Сорокою.

Про це у телеграмі повідомляє Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Мер зазначив, що у четвер, 16 листопада, на щиті повертається Герой Євген Сорока.

Об 11:30 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

О 12:00 розпочнеться панахида та прощання Свято-Михайлівському храмі на 15-му мікрорайоні.

Поховання відбудеться на Алеї Слави Героїв - кладовище в районі 2-ї шахти.

«Вічна памʼять!» - написав Борис Карпус.
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Євген Сорока

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Теги: загиблі, війна
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