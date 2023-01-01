На Відродження у Луцьку трапилася аварія





Про це пише «



За словами очевидців, у Луцьку на проспекті Відродження близько 13:00 години сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Uklon та автомобіля Volkswagen.



Як видно, автомобілі зазначили механічних ушкоджень.



Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі не відомо.



На місці працює поліція.



Більше інформації – згодом.



Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 15 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля служби таксі.Про це пише « Конкурент ».За словами очевидців, у Луцьку на проспекті Відродження близько 13:00 години сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Uklon та автомобіля Volkswagen.Як видно, автомобілі зазначили механічних ушкоджень.Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі не відомо.На місці працює поліція.Більше інформації – згодом.Нагадаємо, на Волинімешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.

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