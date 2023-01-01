На Відродження у Луцьку трапилася аварія
Сьогодні, 14:26
У Луцьку сьогодні, 15 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля служби таксі.
Про це пише «Конкурент».
За словами очевидців, у Луцьку на проспекті Відродження близько 13:00 години сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Uklon та автомобіля Volkswagen.
Як видно, автомобілі зазначили механічних ушкоджень.
Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі не відомо.
На місці працює поліція.
Більше інформації – згодом.
Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.
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Про це пише «Конкурент».
За словами очевидців, у Луцьку на проспекті Відродження близько 13:00 години сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Uklon та автомобіля Volkswagen.
Як видно, автомобілі зазначили механічних ушкоджень.
Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі не відомо.
На місці працює поліція.
Більше інформації – згодом.
Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.
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