На Відродження у Луцьку трапилася аварія

На Відродження у Луцьку трапилася аварія
У Луцьку сьогодні, 15 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля служби таксі.

Про це пише «Конкурент».

За словами очевидців, у Луцьку на проспекті Відродження близько 13:00 години сталася ДТП за участю автомобіля служби таксі Uklon та автомобіля Volkswagen.
На Відродження у Луцьку трапилася аварія

Як видно, автомобілі зазначили механічних ушкоджень.

Чи є постраждалі внаслідок аварії, наразі не відомо.

На місці працює поліція.
На Відродження у Луцьку трапилася аварія

Більше інформації – згодом.

Нагадаємо, на Волині суд оштрафував мешканця Ковеля, який у стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на дорожнє огородження.


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Теги: ДТП, Луцьк
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