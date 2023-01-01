У Волинському драмтеатрі встановлюють пандус

У Волинському драмтеатрі встановлюють пандус
У Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім. Тараса Шевченка розпочали монтувати пандус. Все для того, аби люди, які пересуваються на кріслах колісних, могли легко піднятися на другий поверх.

Про це розповів виконувач обов'язків директора-художнього керівника драмтеатру Сергій Скулинець.

«Це для того, аби усі наші відвідувачі, захисники почувалися зручно. Це повага до наших військових, яких ми зустрінемо і готові бачити в театрі. Ми хочемо таким чином долучити цих хлопців, щоб вони на декілька годин переключилися», - розповів Сергій Скулинець.



Пандус, що монтують, буде розкладним - два натискання і він автоматично розкладеться та підніме людину на другий поверх.

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Встановлення пандуса планують завершити за два-три дні. За словами Сергія Скулинця, обладнання обійшлося у близько 400 тисяч гривень, які виділила Волинська обласна рада.



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Теги: драмтеатр, Луцьк, пандус
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