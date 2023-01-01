У Волинському драмтеатрі встановлюють пандус

У Волинському академічному українському облмуздрамтеатрі ім.розпочали монтувати пандус. Все для того, аби люди, які пересуваються на кріслах колісних, могли легко піднятися на другий поверх.Про це розповів виконувач обов'язків директора-художнього керівника драмтеатру«Це для того, аби усі наші відвідувачі, захисники почувалися зручно. Це повага до наших військових, яких ми зустрінемо і готові бачити в театрі. Ми хочемо таким чином долучити цих хлопців, щоб вони на декілька годин переключилися», - розповів Сергій Скулинець.Пандус, що монтують, буде розкладним - два натискання і він автоматично розкладеться та підніме людину на другий поверх.Читайте також:Встановлення пандуса планують завершити за два-три дні. За словами Сергія Скулинця, обладнання обійшлося у близько 400 тисяч гривень, які виділила Волинська обласна рада.