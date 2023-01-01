Росія завдала три ракетні удари по Запоріжжю: є загиблий





Про це Юрій Малашко.



"З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється.



Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було влучання в житловий будинок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські терористичні війська завдали трьох ракетних ударів по одному з населених пунктів Запорізького району.Про це повідомив голова ОВА"З 09:50 до 10:18 російські терористичні війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району. Тип ракет наразі уточнюється.Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє - жінки. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем нанесення ударів", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Було влучання в житловий будинок.

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