Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку

Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку
Волинські правоохоронці викрили підприємство, яке працювало на збагачення держави-агресора.

Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) у Луцьку викрито підприємство, яке було частиною грального бізнесу громадян рф.

За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка росії.

Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30-ти брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 мільйони гравців з усього світу.
Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку

Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до російської федерації.

Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами.
Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку

Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів - заборонені російські платіжні системи.
Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку

У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено понад 100 комп’ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію».
Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку

Досудове розслідування здійснює ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.

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Теги: поліція, Волинь
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