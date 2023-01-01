Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку
Сьогодні, 13:30
Волинські правоохоронці викрили підприємство, яке працювало на збагачення держави-агресора.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) у Луцьку викрито підприємство, яке було частиною грального бізнесу громадян рф.
За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка росії.
Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30-ти брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 мільйони гравців з усього світу.
Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до російської федерації.
Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами.
Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів - заборонені російські платіжні системи.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено понад 100 комп’ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію».
Досудове розслідування здійснює ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження про пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) у Луцьку викрито підприємство, яке було частиною грального бізнесу громадян рф.
За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка росії.
Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30-ти брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 мільйони гравців з усього світу.
Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до російської федерації.
Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами.
Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів - заборонені російські платіжні системи.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження вилучено понад 100 комп’ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та «чорну бухгалтерію».
Досудове розслідування здійснює ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
supportlab?
Останні новини
У Києві демонтували пам’ятник Пушкіну
Сьогодні, 14:08
Росія завдала три ракетні удари по Запоріжжю: є загиблий
Сьогодні, 13:45
Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку
Сьогодні, 13:30
У банди, створеної волинським в’язнем, вилучили 1,5 мільйона
Сьогодні, 12:53
У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Сьогодні, 12:44