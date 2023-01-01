У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей

Поступово місто Авдіївка на Донеччині, яке продовжують, перетворюється на суцільну руїну.Про це в повідомляє телеграмканал Брати по зброї.Голова міської військової адміністраціїзазначив: «Авдіївка перетворюється на Марʼїнку, якої вже не існує».Ворог не припиняє бити по укриттях, лікарнях, волонтерських пунктах та місцях, де люди набирають воду.Багато людей, які відмовлялись виїжджати, погодились на евакуацію. Але в місці і досі залишається близько 1400 цивільних.