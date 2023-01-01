У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Сьогодні, 12:44
Поступово місто Авдіївка на Донеччині, яке продовжують штурмувати російські загарбники, перетворюється на суцільну руїну.
Про це в повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
Голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив: «Авдіївка перетворюється на Марʼїнку, якої вже не існує».
Ворог не припиняє бити по укриттях, лікарнях, волонтерських пунктах та місцях, де люди набирають воду.
Багато людей, які відмовлялись виїжджати, погодились на евакуацію. Але в місці і досі залишається близько 1400 цивільних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
Голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив: «Авдіївка перетворюється на Марʼїнку, якої вже не існує».
Ворог не припиняє бити по укриттях, лікарнях, волонтерських пунктах та місцях, де люди набирають воду.
Багато людей, які відмовлялись виїжджати, погодились на евакуацію. Але в місці і досі залишається близько 1400 цивільних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Збагачували росію: деталі «техпідтримки» онлайн-казино в Луцьку
Сьогодні, 13:30
У банди, створеної волинським в’язнем, вилучили 1,5 мільйона
Сьогодні, 12:53
У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Сьогодні, 12:44
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
Сьогодні, 12:25