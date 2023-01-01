У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей

У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Поступово місто Авдіївка на Донеччині, яке продовжують штурмувати російські загарбники, перетворюється на суцільну руїну.

Про це в повідомляє телеграмканал Брати по зброї.

Голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив: «Авдіївка перетворюється на Марʼїнку, якої вже не існує».

Ворог не припиняє бити по укриттях, лікарнях, волонтерських пунктах та місцях, де люди набирають воду.

Багато людей, які відмовлялись виїжджати, погодились на евакуацію. Але в місці і досі залишається близько 1400 цивільних.
У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей

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Теги: війна, росія
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