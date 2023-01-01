Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів





Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.



За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора заступнику начальника Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).



За даними слідства, правоохоронець активно проводив зустрічі з військовозобов’язаними, які мали намір



Він пропонував свою допомогу в організації незаконного перетину кордону поза межами пункту пропуску в Чернівецькій та Волинській областях.



За свої послуги правоохоронець вимагав грошову винагороду в сумі 8 тис доларів США. Після отримання коштів він повідомляв ухилянтам місце зустрічі та дату, коли їм потрібно з’явитись в обумовлене заздалегідь місце.



В подальшому ухилянтів зустрічали так звані провідники, які безпосередньо переправляли їх через державний кордон.



Викрили посадовця під час організації переправлення військовозобов’язаного через пункт пропуску «Устилуг».



Правоохоронцями задокументовано факт отримання ним 8 тис доларів США та затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі особи, причетні до скоєння злочину.



Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - Волинське управління ДВБ Нацполіції України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині викрили правоохоронця, який за 8 тисяч доларів сприяв ухилянтам у незаконному перетині держкордону.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора заступнику начальника Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, правоохоронець активно проводив зустрічі з військовозобов’язаними, які мали намір уникнути військового призову Він пропонував свою допомогу в організації незаконного перетину кордону поза межами пункту пропуску в Чернівецькій та Волинській областях.За свої послуги правоохоронець вимагав грошову винагороду в сумі 8 тис доларів США. Після отримання коштів він повідомляв ухилянтам місце зустрічі та дату, коли їм потрібно з’явитись в обумовлене заздалегідь місце.В подальшому ухилянтів зустрічали так звані провідники, які безпосередньо переправляли їх через державний кордон.Викрили посадовця під час організації переправлення військовозобов’язаного через пункт пропуску «Устилуг».Правоохоронцями задокументовано факт отримання ним 8 тис доларів США та затримано в порядку ст. 208 КПК України.Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі особи, причетні до скоєння злочину.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - Волинське управління ДВБ Нацполіції України.

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