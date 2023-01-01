Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів
На Волині викрили правоохоронця, який за 8 тисяч доларів сприяв ухилянтам у незаконному перетині держкордону.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора заступнику начальника Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області повідомлено про підозру в організації та сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

За даними слідства, правоохоронець активно проводив зустрічі з військовозобов’язаними, які мали намір уникнути військового призову.
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

Він пропонував свою допомогу в організації незаконного перетину кордону поза межами пункту пропуску в Чернівецькій та Волинській областях.
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

За свої послуги правоохоронець вимагав грошову винагороду в сумі 8 тис доларів США. Після отримання коштів він повідомляв ухилянтам місце зустрічі та дату, коли їм потрібно з’явитись в обумовлене заздалегідь місце.
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

В подальшому ухилянтів зустрічали так звані провідники, які безпосередньо переправляли їх через державний кордон.

Викрили посадовця під час організації переправлення військовозобов’язаного через пункт пропуску «Устилуг».

Правоохоронцями задокументовано факт отримання ним 8 тис доларів США та затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі особи, причетні до скоєння злочину.
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування - ГСУ ДБР, оперативний супровід - Волинське управління ДВБ Нацполіції України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: корупція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Сьогодні, 12:44
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
Сьогодні, 12:25
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів
Сьогодні, 12:20
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка
Сьогодні, 12:14
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Волинський суд зупинив розгляд справи про хабар офіцера – до завершення війни Волинський суд зупинив розгляд справи про хабар офіцера – до завершення війни
10 листопад, 12:16
Поліція розслідувала 18 «корупційних» проваджень на чиновника з Волині Поліція розслідувала 18 «корупційних» проваджень на чиновника з Волині
08 жовтень, 18:10
Лікар із Волині постане перед судом за хабар Лікар із Волині постане перед судом за хабар
04 жовтень, 16:35
Купив човен: посадовця ДСНС на Волині підозрюють у розтраті 200 тисяч Купив човен: посадовця ДСНС на Волині підозрюють у розтраті 200 тисяч
03 жовтень, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У банди, створеної волинським в’язнем, вилучили 1,5 мільйона
Сьогодні, 12:53
 0
У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Сьогодні, 12:44
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
Сьогодні, 12:25
 0
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів
Сьогодні, 12:20
 0
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8