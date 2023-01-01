Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка
Сьогодні, 12:14
Завтра, 16 листопада, Ковельська громада буде прощатися із загиблим у війні з росією воїном Сергієм Клекоцюком у його рідному селі Заріччя.
Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Вранці 16 листопада воїн востаннє повертатиметься додому (орієнтовно о 10:15 – виїзд з Ковеля).
«Тож прошу ковельчан провести його живим коридором на вулицях Незалежності – Брестська – Володимира Кияна», - закликав міський голова.
Чин похорону буде відбуватися так:
▪️11:00 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Молодіжна, 1)
▪️орієнтовно об 11:45 – 12:00 – громадянська панахида біля школи
▪️богослужіння у Покровській церкві села Заріччя після завершення громадянської панахиди.
Поховають Сергія Клекоцюка на кладовищі у селі Заріччя.
«Вічна пам’ять Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Вранці 16 листопада воїн востаннє повертатиметься додому (орієнтовно о 10:15 – виїзд з Ковеля).
«Тож прошу ковельчан провести його живим коридором на вулицях Незалежності – Брестська – Володимира Кияна», - закликав міський голова.
Чин похорону буде відбуватися так:
▪️11:00 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Молодіжна, 1)
▪️орієнтовно об 11:45 – 12:00 – громадянська панахида біля школи
▪️богослужіння у Покровській церкві села Заріччя після завершення громадянської панахиди.
Поховають Сергія Клекоцюка на кладовищі у селі Заріччя.
«Вічна пам’ять Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.
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