Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка

Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка
Завтра, 16 листопада, Ковельська громада буде прощатися із загиблим у війні з росією воїном Сергієм Клекоцюком у його рідному селі Заріччя.

Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Вранці 16 листопада воїн востаннє повертатиметься додому (орієнтовно о 10:15 – виїзд з Ковеля).

«Тож прошу ковельчан провести його живим коридором на вулицях Незалежності – Брестська – Володимира Кияна», - закликав міський голова.

Чин похорону буде відбуватися так:

▪️11:00 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Молодіжна, 1)
▪️орієнтовно об 11:45 – 12:00 – громадянська панахида біля школи
▪️богослужіння у Покровській церкві села Заріччя після завершення громадянської панахиди.

Поховають Сергія Клекоцюка на кладовищі у селі Заріччя.

«Вічна пам’ять Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ломбарди і крадене майно: як повернути річ назад
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
Сьогодні, 12:25
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів
Сьогодні, 12:20
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка
Сьогодні, 12:14
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:11
«Донька потрапила в аварію»: на Волині шахрай видурив у пенсіонерки 70 тисяч гривень
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Навіки 29. Спомин про Героя Володимира Семенюка Навіки 29. Спомин про Героя Володимира Семенюка
14 листопад, 18:48
На війні загинув волинянин Микола Скиба На війні загинув волинянин Микола Скиба
14 листопад, 18:05
Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син Посмертну нагороду Героя з Волині отримав син
14 листопад, 15:05
Ворожий обстріл обірвав життя волинянина Олега Ковальчука Ворожий обстріл обірвав життя волинянина Олега Ковальчука
14 листопад, 12:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У стертій з лиця землі Авдіївці досі мешкають 1,4 тисячі людей
Сьогодні, 12:44
 0
Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Євген Сорока
Сьогодні, 12:25
 0
Заступник керівника райвідділу поліції на Волині переправляв ухилянтів
Сьогодні, 12:20
 0
Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка
Сьогодні, 12:14
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 12:11
 0
Медіа
відео
1/8