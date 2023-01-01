Волиняни завтра проведуть в останню путь Героя Сергія Клекоцюка

загиблим у війні з росією воїном Сергієм Клекоцюком у його рідному селі Заріччя.



Про це у телеграмі повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.



Вранці 16 листопада воїн востаннє повертатиметься додому (орієнтовно о 10:15 – виїзд з Ковеля).



«Тож прошу ковельчан провести його живим коридором на вулицях Незалежності – Брестська – Володимира Кияна», - закликав міський голова.



Чин похорону буде відбуватися так:



▪️11:00 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Молодіжна, 1)

▪️орієнтовно об 11:45 – 12:00 – громадянська панахида біля школи

▪️богослужіння у Покровській церкві села Заріччя після завершення громадянської панахиди.



Поховають Сергія Клекоцюка на кладовищі у селі Заріччя.



«Вічна пам’ять Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 16 листопада, Ковельська громада буде прощатися ізз росією воїному його рідному селі Заріччя.Про це у телеграмі повідомив мер КовеляВранці 16 листопада воїн востаннє повертатиметься додому (орієнтовно о 10:15 – виїзд з Ковеля).«Тож прошу ковельчан провести його живим коридором на вулицях Незалежності – Брестська – Володимира Кияна», - закликав міський голова.Чин похорону буде відбуватися так:▪️11:00 – коротка літія біля дому загиблого (вул. Молодіжна, 1)▪️орієнтовно об 11:45 – 12:00 – громадянська панахида біля школи▪️богослужіння у Покровській церкві села Заріччя після завершення громадянської панахиди.Поховають Сергія Клекоцюка на кладовищі у селі Заріччя.«Вічна пам’ять Героєві!» - зазначив Ігор Чайка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію