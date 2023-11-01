На Донеччині загинув Герой з Волині Сергій Клекоцюк

Клекоцюк Сергій Володимирович (22.01.1979 – 05.11.2023).



Про це Ігор Чайка.



"Майже тиждень його рідні жили у важкій невідомості, а згодом, на жаль, отримали підтвердження про найстрашніші свої здогадки.



Сергія Клекоцюка призвали до війська влітку цього року. Він був стрільцем-помічником гранатометника у штурмовій бригаді. Загинув під час виконання бойового завдання у районі міста Красногорівка Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що прощатимуться з Сергієм у його рідному селі Заріччя.



Про час та деталі похорону повідомлять, як тільки буде зрозуміло, коли кортеж із тілом воїна зможе прибути на Волинь.



"Висловлюю щирі співчуття батькам, донькам, дружині, усій родині та усім, хто знав, любив і поважав Сергія Клекоцюка. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - наголосив мер Ковеля.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з росією загинув житель села Заріччя(22.01.1979 – 05.11.2023).Про це повідомив міський голова Ковеля"Майже тиждень його рідні жили у важкій невідомості, а згодом, на жаль, отримали підтвердження про найстрашніші свої здогадки.Сергія Клекоцюка призвали до війська влітку цього року. Він був стрільцем-помічником гранатометника у штурмовій бригаді. Загинув під час виконання бойового завдання у районі міста Красногорівка Покровського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що прощатимуться з Сергієм у його рідному селі Заріччя.Про час та деталі похорону повідомлять, як тільки буде зрозуміло, коли кортеж із тілом воїна зможе прибути на Волинь."Висловлюю щирі співчуття батькам, донькам, дружині, усій родині та усім, хто знав, любив і поважав Сергія Клекоцюка. Вічна пам’ять, вдячність і слава полеглому Героєві!" - наголосив мер Ковеля.

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