Селяни на Волині протестують проти нового директора школи

Наталії Корсак.



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Станом на 12:00 до мітингувальників виходив заступник селищного голови Сергій Ковч та секретарка селищної ради Людмила Гаврилюк. На розмову із людьми приїхав і староста Гірниківського округу Іван Терещук. На місці також присутня поліція.



Люди ставлять питання щодо, на їхню думку, упередженого ставлення на конкурсі до Олександра Ковча та нібито некомпетентентності складу журі на конкурсі.



Нині чекають селищного голову Віталія Бірука та начальника освіти громади Олександра Денисюка для отримання пояснень.



Нагадаємо, 9 листопада у конкурсі на заміщення вакантної посади директора опорного закладу перемогла Наталія Корсак.



Раніше у Луцьку біля міської ради зібралися активні лучани, аби напередодні сесії закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне на Волині люди зібралися на акцію протесту проти призначення нової директорки опорного закладу Гірниківський ліцейПро це інформує Район.Ратне Станом на 12:00 до мітингувальників виходив заступник селищного головита секретарка селищної ради. На розмову із людьми приїхав і староста Гірниківського округу. На місці також присутня поліція.Люди ставлять питання щодо, на їхню думку, упередженого ставлення на конкурсі дота нібито некомпетентентності складу журі на конкурсі.Нині чекають селищного головута начальника освіти громадидля отримання пояснень.Нагадаємо, 9 листопада у конкурсі на заміщення вакантної посади директора опорного закладу перемогла Наталія Корсак.Раніше у Луцьку біля міської ради, аби напередодні сесії закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ

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