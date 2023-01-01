Селяни на Волині протестують проти нового директора школи
Сьогодні, 13:22
У селищі Ратне на Волині люди зібралися на акцію протесту проти призначення нової директорки опорного закладу Гірниківський ліцей Наталії Корсак.
Про це інформує Район.Ратне.
Станом на 12:00 до мітингувальників виходив заступник селищного голови Сергій Ковч та секретарка селищної ради Людмила Гаврилюк. На розмову із людьми приїхав і староста Гірниківського округу Іван Терещук. На місці також присутня поліція.
Люди ставлять питання щодо, на їхню думку, упередженого ставлення на конкурсі до Олександра Ковча та нібито некомпетентентності складу журі на конкурсі.
Нині чекають селищного голову Віталія Бірука та начальника освіти громади Олександра Денисюка для отримання пояснень.
Нагадаємо, 9 листопада у конкурсі на заміщення вакантної посади директора опорного закладу перемогла Наталія Корсак.
Раніше у Луцьку біля міської ради зібралися активні лучани, аби напередодні сесії закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ
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Про це інформує Район.Ратне.
Станом на 12:00 до мітингувальників виходив заступник селищного голови Сергій Ковч та секретарка селищної ради Людмила Гаврилюк. На розмову із людьми приїхав і староста Гірниківського округу Іван Терещук. На місці також присутня поліція.
Люди ставлять питання щодо, на їхню думку, упередженого ставлення на конкурсі до Олександра Ковча та нібито некомпетентентності складу журі на конкурсі.
Нині чекають селищного голову Віталія Бірука та начальника освіти громади Олександра Денисюка для отримання пояснень.
Нагадаємо, 9 листопада у конкурсі на заміщення вакантної посади директора опорного закладу перемогла Наталія Корсак.
Раніше у Луцьку біля міської ради зібралися активні лучани, аби напередодні сесії закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ
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