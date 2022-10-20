У Луцьку – мирна акція протесту «Спочатку дрони». ФОТО
Сьогодні, 10:10
У Луцьку біля міської ради зібралися активні лучани, аби напередодні сесії закликати депутатів не виділяти гроші з бюджету на різноманітні ремонти вулиць та доріг, а усе спрямовувати на допомогу ЗСУ.
Про це журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost повідомляє з місця події.
Вимагають робити це до кінця воєнного стану.
Крім того, активісти переконані, що міській раді варто змінити кадрову політику та брати на роботу, передовсім, демобілізованих військових, які на практиці знають, як контактувати з військовими частинами та налагодити постійну підтримку.
"Ми не хочемо сваритися з міською владою, депутатами, навпаки, ми за конструктивний діалог, аби до громади дослухалися та виділяли кошти лише на критичну інфраструктуру, якщо виникне така потреба, і на ЗСУ", - розповів один із представників ініціативної групи Анатолій Котлюк.
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Про це журналістка Інформаційного агентства ВолиньPost повідомляє з місця події.
Вимагають робити це до кінця воєнного стану.
Крім того, активісти переконані, що міській раді варто змінити кадрову політику та брати на роботу, передовсім, демобілізованих військових, які на практиці знають, як контактувати з військовими частинами та налагодити постійну підтримку.
"Ми не хочемо сваритися з міською владою, депутатами, навпаки, ми за конструктивний діалог, аби до громади дослухалися та виділяли кошти лише на критичну інфраструктуру, якщо виникне така потреба, і на ЗСУ", - розповів один із представників ініціативної групи Анатолій Котлюк.
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