У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО

У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО
У Луцькій міській раді - нова депутатка.

Про це стало відомо під час сесії у вівторок, 31 жовтня, повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.

У зв'язку зі складанням повноважень депутатом міськради Юрієм Моклицею, за інформацією Луцької міської територіальної виборчої комісії, наступним депутатом мав би стати Артем Запотоцький.

Як відомо, він вже є депутатом Волинської обласної ради, тож до ТВК написав заяву про відмову.

Наступною у виборчому списку є Алла Бабула, яка і поповнила ряд депутатів міської ради.

Алла Бабула працює вчителем у Луцькому ліцеї № 27.
У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО
У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО

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Теги: Луцька міська рада, депутатка
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