У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО





Про це стало відомо під час сесії у вівторок, 31 жовтня, повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.



У зв'язку зі складанням повноважень депутатом міськради Юрієм Моклицею, за інформацією Луцької міської територіальної виборчої комісії, наступним депутатом мав би стати Артем Запотоцький.



Як відомо, він вже є депутатом Волинської обласної ради, тож до ТВК написав заяву про відмову.



Наступною у виборчому списку є Алла Бабула, яка і поповнила ряд депутатів міської ради.



Алла Бабула працює вчителем у Луцькому ліцеї № 27.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській раді - нова депутатка.Про це стало відомо під час сесії у вівторок, 31 жовтня, повідомляєУ зв'язку зі складанням повноважень депутатом міськради, за інформацією Луцької міської територіальної виборчої комісії, наступним депутатом мав би статиЯк відомо, він вже є депутатом Волинської обласної ради, тож до ТВК написав заяву про відмову.Наступною у виборчому списку є, яка і поповнила ряд депутатів міської ради.Алла Бабула працює вчителем у Луцькому ліцеї № 27.

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