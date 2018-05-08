У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО
Сьогодні, 10:26
У Луцькій міській раді - нова депутатка.
Про це стало відомо під час сесії у вівторок, 31 жовтня, повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.
У зв'язку зі складанням повноважень депутатом міськради Юрієм Моклицею, за інформацією Луцької міської територіальної виборчої комісії, наступним депутатом мав би стати Артем Запотоцький.
Як відомо, він вже є депутатом Волинської обласної ради, тож до ТВК написав заяву про відмову.
Наступною у виборчому списку є Алла Бабула, яка і поповнила ряд депутатів міської ради.
Алла Бабула працює вчителем у Луцькому ліцеї № 27.
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Про це стало відомо під час сесії у вівторок, 31 жовтня, повідомляє Інформаційне агентство ВолиньPost.
У зв'язку зі складанням повноважень депутатом міськради Юрієм Моклицею, за інформацією Луцької міської територіальної виборчої комісії, наступним депутатом мав би стати Артем Запотоцький.
Як відомо, він вже є депутатом Волинської обласної ради, тож до ТВК написав заяву про відмову.
Наступною у виборчому списку є Алла Бабула, яка і поповнила ряд депутатів міської ради.
Алла Бабула працює вчителем у Луцькому ліцеї № 27.
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