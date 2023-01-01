Як відбувається військовий облік жінок-медикинь на Волині: роз'яснення ТЦК





Як розповіла Уляна Кравчук, на військовий облік повинні стати лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки та фармацевтки від 18 до 60 років навіть якщо вони не працюють за фахом, але мають диплом про медичну освіту. Говорить: взяття на облік не означає мобілізацію.



Зі слів Уляни Кравчук, жінки цих професій і раніше були військовозобов'язаними в Україні, однак тепер контроль та відповідальність за їх обліком посилили. Ті, хто не стануть на облік, сплачуватимуть штраф.



"Законодавчо терміни не встановлені, однак в 2023-му році за нестання на військовий облік жінкам-медикам передбачено адміністративне стягнення. Сума штрафу згідно статті 210 КУпАП від 850 до 1700 гривень. Штрафи передбачені і для керівників підприємств, де є не обліковані військовозобов'язані жінки. Ця сума становить 3400 до 5100 грн", — каже пресофіцерка.



Скільки волинянок у жовтні прийшли до центрів комплектування та соціальної підтримки у терцентрі комплектування не називають із міркувань безпеки. Однак, додає речниця, процес їхнього обліку помітно пожвавився.



Одною з тих медикинь, яка прийшла на військово-лікарську комісію до терцентру соціального комплектування — лікарка Ольга Граузс.



"Так як вийшов новий закон про військовий облік всіх жінок, які мають військову освіту, то відповідно я взяла документи і поїхала в наш військкомат для того, щоб стати на облік", — каже лучанка.



Ольга Граузс — дитяча гематологиня, лікує хвороби крові у дітей. "Дуже така вузька специфічна робота. Якщо буде така потреба в мені як в спеціалісті, то, звичайно, я піду", — сказала медикиня.



Для уточнення даних їздила до центру комплектування і старша медсестра відділення нейрохірургії Луцької міської клінічної лікарні Світлана Зилюк.



"Практично за один день я все зробила. Немає чого боятися, що от там кажуть, що одразу забирають на війну. Ні, це стандартна процедура, звіряють дані", — сказала медсестра.



Зі слів Світлани Зилюк, на військовому обліку стоїть відтоді, як завершила навчання в медколеджі.



Усі працівниці Луцької міської клінічної лікарні стоять на військовому обліку, розповіла начальниця відділу кадрів медзакладу Ірина Янісевич. З її слів, двоє медикинь закладу пішли до війська добровільно.



"24 лютого з початку війни пішла служити в Збройні Сили України. Вона є військовий медик. І ще одна працівниця сама уклала контракт цього року", — сказала Ірина Янісевич.



Скільки на Волині жінок-медикинь, заступниця начальника управління охорони здоров'я Людмила Рожко не розголошує з міркувань безпеки.



"Якщо ми говоримо про середній медичний персонал, то це більше 90 % жінки, якщо взяти з лікарського персоналу, то це більше 60 % жінок", — каже посадовиця.



Як додала пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, жодної повістки жінкам-медикиням в Україні не вручили. Зараз жінки з медичною освітою йдуть служити добровільно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі жінки-медики призовного віку з 1 жовтня зобов’язані стати на військовий облік для врегулювання реєстру військовозобов'язаних. У Волинському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз'яснили, кому й коли слід звертатися щодо обліку.Як розповіла Суспільному пресофіцерка Волинського ТЦК та СП, на військовий облік повинні стати лікарки, медсестри, стоматологині, акушерки та фармацевтки від 18 до 60 років навіть якщо вони не працюють за фахом, але мають диплом про медичну освіту. Говорить: взяття на облік не означає мобілізацію.Зі слів Уляни Кравчук, жінки цих професій і раніше були військовозобов'язаними в Україні, однак тепер контроль та відповідальність за їх обліком посилили. Ті, хто не стануть на облік, сплачуватимуть штраф."Законодавчо терміни не встановлені, однак в 2023-му році за нестання на військовий облік жінкам-медикам передбачено адміністративне стягнення. Сума штрафу згідно статті 210 КУпАП від 850 до 1700 гривень. Штрафи передбачені і для керівників підприємств, де є не обліковані військовозобов'язані жінки. Ця сума становить 3400 до 5100 грн", — каже пресофіцерка.Скільки волинянок у жовтні прийшли до центрів комплектування та соціальної підтримки у терцентрі комплектування не називають із міркувань безпеки. Однак, додає речниця, процес їхнього обліку помітно пожвавився.Одною з тих медикинь, яка прийшла на військово-лікарську комісію до терцентру соціального комплектування — лікарка"Так як вийшов новий закон про військовий облік всіх жінок, які мають військову освіту, то відповідно я взяла документи і поїхала в наш військкомат для того, щоб стати на облік", — каже лучанка.Ольга Граузс — дитяча гематологиня, лікує хвороби крові у дітей. "Дуже така вузька специфічна робота. Якщо буде така потреба в мені як в спеціалісті, то, звичайно, я піду", — сказала медикиня.Для уточнення даних їздила до центру комплектування і старша медсестра відділення нейрохірургії Луцької міської клінічної лікарні"Практично за один день я все зробила. Немає чого боятися, що от там кажуть, що одразу забирають на війну. Ні, це стандартна процедура, звіряють дані", — сказала медсестра.Зі слів Світлани Зилюк, на військовому обліку стоїть відтоді, як завершила навчання в медколеджі.Усі працівниці Луцької міської клінічної лікарні стоять на військовому обліку, розповіла начальниця відділу кадрів медзакладу Ірина Янісевич. З її слів, двоє медикинь закладу пішли до війська добровільно."24 лютого з початку війни пішла служити в Збройні Сили України. Вона є військовий медик. І ще одна працівниця сама уклала контракт цього року", — сказала Ірина Янісевич.Скільки на Волині жінок-медикинь, заступниця начальника управління охорони здоров'яне розголошує з міркувань безпеки."Якщо ми говоримо про середній медичний персонал, то це більше 90 % жінки, якщо взяти з лікарського персоналу, то це більше 60 % жінок", — каже посадовиця.Як додала пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, жодної повістки жінкам-медикиням в Україні не вручили. Зараз жінки з медичною освітою йдуть служити добровільно.

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