На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули

На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули
У Камінь-Каширському районі позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 30 жовтня, по вулиці Ковельській у селі Видерта.

За кермом автомобіля Kia Sorento перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не ворався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся.

Попередньо, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.

Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер
Сьогодні, 11:23
Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 11:18
На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули
Сьогодні, 10:50
У Луцькій міській раді – нова депутатка. ФОТО
Сьогодні, 10:26
Як відбувається військовий облік жінок-медикинь на Волині: роз'яснення ТЦК
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст Зіткнувся з припаркованою автівкою: у селищі на Волині в аварії загинув 21-річний мотоцикліст
30 жовтень, 10:17
На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: загинув 52-річний чоловік
16 жовтень, 13:13
Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст Зʼїхав у кювет: на Волині в аварії загинув 15-річний мотоцикліст
02 жовтень, 11:32
На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина На Волині зіткнулися автівка та трактор: загинула людина
10 вересень, 21:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
Сьогодні, 11:40
 0
Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях
Сьогодні, 11:34
 0
У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер
Сьогодні, 11:23
 0
Росія почала застосовувати хімічну зброю на Куп’янському напрямку
Сьогодні, 11:18
 0
На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8