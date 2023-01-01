На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули
Сьогодні, 10:50
У Камінь-Каширському районі позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 30 жовтня, по вулиці Ковельській у селі Видерта.
За кермом автомобіля Kia Sorento перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не ворався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся.
Попередньо, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.
Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 30 жовтня, по вулиці Ковельській у селі Видерта.
За кермом автомобіля Kia Sorento перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не ворався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся.
Попередньо, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.
Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.
Слідство триває.
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