На Волині позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули

У Камінь-Каширському районі позашляховик в’їхав у ставок: двоє людей загинули.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 30 жовтня, по вулиці Ковельській у селі Видерта.За кермом автомобіля Kia Sorento перебував 45-річний житель району. Водій, ймовірно, не ворався з керуванням, протаранив паркан та в’їхав у ставок. Транспортний засіб перекинувся.Попередньо, водій автомобіля перебував у стані сп’яніння.Внаслідок ДТП водій та 52-річний пасажир позашляховика померли у лікарні.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб.Слідство триває.