У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер

Центральної новорічної ялинки на площі Героїв Майдану перед міською радою у Ковелі не буде.Про це у фейсбуці заявив мер Ковеля«Пишу це зараз, бо вже другий тиждень ковельчани чомусь дуже активно коментують мій допис на цю тему. Тому допису – вже рік», - зазначив міський голова.«Нагадаю, що минулого року ми теж не встановлювали на центральній площі 14-метрову штучну конструкцію, яку придбали у 2021 році, а задекорували прикрасами в патріотичних кольорах, ялинку, яка росте поруч з Палацом учнівської молоді», - додав Чайка.Нагадаємо, лише 13% українцівДень перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят.