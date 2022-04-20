У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер

У Ковелі не будуть встановлювати новорічну ялинку, - мер
Центральної новорічної ялинки на площі Героїв Майдану перед міською радою у Ковелі не буде.

Про це у фейсбуці заявив мер Ковеля Ігор Чайка.

«Пишу це зараз, бо вже другий тиждень ковельчани чомусь дуже активно коментують мій допис на цю тему. Тому допису – вже рік», - зазначив міський голова.

«Нагадаю, що минулого року ми теж не встановлювали на центральній площі 14-метрову штучну конструкцію, яку придбали у 2021 році, а задекорували прикрасами в патріотичних кольорах, ялинку, яка росте поруч з Палацом учнівської молоді», - додав Чайка.

Нагадаємо, лише 13% українців вважають День перемоги, який святкують 9 травня, одним з найважливіших свят.

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Теги: свято, Волинь
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