МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
Сьогодні, 11:40
Унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.
Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.
«Харківщина. На фото – наслідки нічного удару російських окупантів по Вовчанську», - йдеться у повідомленні.
Унаслідок удару загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 кв. м.
Ліквідація пожежі тривала більше, ніж 4 години.
Нагадаємо, щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворога почала застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.
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Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.
«Харківщина. На фото – наслідки нічного удару російських окупантів по Вовчанську», - йдеться у повідомленні.
Унаслідок удару загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 кв. м.
Ліквідація пожежі тривала більше, ніж 4 години.
Нагадаємо, щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворога почала застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.
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