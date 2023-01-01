МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині





Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.



«Харківщина. На фото – наслідки нічного удару російських окупантів по Вовчанську», - йдеться у повідомленні.



Унаслідок удару загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 кв. м.



Ліквідація пожежі тривала більше, ніж 4 години.



Нагадаємо, щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворога почала застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.«Харківщина. На фото – наслідки нічного удару російських окупантів по Вовчанську», - йдеться у повідомленні.Унаслідок удару загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 кв. м.Ліквідація пожежі тривала більше, ніж 4 години.Нагадаємо, щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворогана Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію