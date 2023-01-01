МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині

МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
Унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба МВС.

«Харківщина. На фото – наслідки нічного удару російських окупантів по Вовчанську», - йдеться у повідомленні.

Унаслідок удару загорівся дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 кв. м.
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині

Ліквідація пожежі тривала більше, ніж 4 години.
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині

Нагадаємо, щоб захопити важливу для росіян залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий, армія ворога почала застосовувати на Куп'янському напрямку заборонену хімічну зброю.

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Теги: війна, росія
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