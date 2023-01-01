«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Давидчук
Сьогодні, 11:50
Сьогодні, 31 жовтня, на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Андрія Давидчука.
Про це повідомили у Козлівському старостинському окрузі.
"Сьогодні орієнтовно 13.00 год по маршруту Локачі-Козлів-Кремеш-Привітне-Колпитів буде слідувати кортеж з тілом загиблого Захисника Давидчука Андрія Олексійовича. Прохання до усіх жителів вийти і гідно провести в останню дорогу Героя!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про більш точну годинну прибуття повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Козлівському старостинському окрузі.
"Сьогодні орієнтовно 13.00 год по маршруту Локачі-Козлів-Кремеш-Привітне-Колпитів буде слідувати кортеж з тілом загиблого Захисника Давидчука Андрія Олексійовича. Прохання до усіх жителів вийти і гідно провести в останню дорогу Героя!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про більш точну годинну прибуття повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян закликають гідно зустріти Героя Андрія Давидчука: змінився час прибуття кортежу
Сьогодні, 12:23
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Давидчук
Сьогодні, 11:50
МВС показало наслідки нічного удару по Харківщині
Сьогодні, 11:40
Знайшли зловмисника, який викрав 13 прапорів на «Меморіалі слави» та у сквері Героям «Євромайдану» у Ківерцях
Сьогодні, 11:34