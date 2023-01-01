«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Давидчук

Андрія Давидчука.



Про це



"Сьогодні орієнтовно 13.00 год по маршруту Локачі-Козлів-Кремеш-Привітне-Колпитів буде слідувати кортеж з тілом загиблого Захисника



Зазначається, що про більш точну годинну прибуття повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 жовтня, на Волині зустрічатимуть загиблого ГерояПро це повідомили у Козлівському старостинському окрузі."Сьогодні орієнтовно 13.00 год по маршруту Локачі-Козлів-Кремеш-Привітне-Колпитів буде слідувати кортеж з тілом загиблого Захисника Давидчука Андрія Олексійовича . Прохання до усіх жителів вийти і гідно провести в останню дорогу Героя!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про більш точну годинну прибуття повідомлять додатково.

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