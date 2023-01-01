«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Давидчук

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Андрій Давидчук
Сьогодні, 31 жовтня, на Волині зустрічатимуть загиблого Героя Андрія Давидчука.

Про це повідомили у Козлівському старостинському окрузі.

"Сьогодні орієнтовно 13.00 год по маршруту Локачі-Козлів-Кремеш-Привітне-Колпитів буде слідувати кортеж з тілом загиблого Захисника Давидчука Андрія Олексійовича. Прохання до усіх жителів вийти і гідно провести в останню дорогу Героя!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про більш точну годинну прибуття повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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