Волинян закликають гідно зустріти Героя Андрія Давидчука: змінився час прибуття кортежу

загинув у боях на Донеччині.



Про це повідомили у Локачинській громаді.



«Прибуття кортежу із загиблим Героєм Давидчуком Андрієм



Раніше повідомлялося, що кортеж має прибути о 13:00.



Нагадаємо, під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Колпитів - солдат Давидчук Андрій Олексійович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь сьогодні, 31 жовтня, прибуває кортеж із тілом Андрія Давидчука, якийна Донеччині.Про це повідомили у Локачинській громаді.«Прибуття кортежу із загиблим Героєм Давидчуком Андрієм очікується сьогодні о 12.30 год до блокпоста в селищі Локачі. Далі пішою ходою процесія пройде по вулиці Миру - вулиці Героїв Майдану. Потім кортеж попрямує до с.Колпитів, де проживав Герой», - зазначили у громаді.Раніше повідомлялося, що кортеж має прибути о 13:00.Нагадаємо, під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Колпитів - солдат Давидчук Андрій Олексійович.

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