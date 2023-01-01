Волинян закликають гідно зустріти Героя Андрія Давидчука: змінився час прибуття кортежу

Волинян закликають гідно зустріти Героя Андрія Давидчука: змінився час прибуття кортежу
На Волинь сьогодні, 31 жовтня, прибуває кортеж із тілом Андрія Давидчука, який загинув у боях на Донеччині.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

«Прибуття кортежу із загиблим Героєм Давидчуком Андрієм очікується сьогодні о 12.30 год до блокпоста в селищі Локачі. Далі пішою ходою процесія пройде по вулиці Миру - вулиці Героїв Майдану. Потім кортеж попрямує до с.Колпитів, де проживав Герой», - зазначили у громаді.

Раніше повідомлялося, що кортеж має прибути о 13:00.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області, будучи вірним присязі, даній Українському Народу, загинув житель села Колпитів - солдат Давидчук Андрій Олексійович.

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Теги: загиблі, війна
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