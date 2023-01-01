Чичеріній загрожує довічне ув’язнення: деталі
Сьогодні, 12:42
Працівники СБУ повідомили про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами.
Про це повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.
Чичеріна погрожувала українцям сибірськими концтаборами, закликала військових ЗСУ здаватися у полон та виправдовувала військові злочини окупантів. Весь цей шлак вона публікувала в соцмережах. Її відео та заяви шерили російські пропагандонські ЗМІ і Телеграм-канали «л/днр».
А після теракту агресора в Оленівці «артистка» приїхала на місце і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.
Окрім того, у березні 2022 року вона власноруч зняла український прапор із будівлі місцевої мерії у тимчасово окупованому Енергодарі.
СБУ оголосила Чичеріній підозру за цілим пакетом статей. Їй світить довічне увʼязнення.
Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.
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Про це повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.
Чичеріна погрожувала українцям сибірськими концтаборами, закликала військових ЗСУ здаватися у полон та виправдовувала військові злочини окупантів. Весь цей шлак вона публікувала в соцмережах. Її відео та заяви шерили російські пропагандонські ЗМІ і Телеграм-канали «л/днр».
А після теракту агресора в Оленівці «артистка» приїхала на місце і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.
Окрім того, у березні 2022 року вона власноруч зняла український прапор із будівлі місцевої мерії у тимчасово окупованому Енергодарі.
СБУ оголосила Чичеріній підозру за цілим пакетом статей. Їй світить довічне увʼязнення.
Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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