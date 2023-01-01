Чичеріній загрожує довічне ув’язнення: деталі

Чичеріній загрожує довічне ув’язнення: деталі
Працівники СБУ повідомили про підозру російській співачці Чичеріній, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами.

Про це повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.

Чичеріна погрожувала українцям сибірськими концтаборами, закликала військових ЗСУ здаватися у полон та виправдовувала військові злочини окупантів. Весь цей шлак вона публікувала в соцмережах. Її відео та заяви шерили російські пропагандонські ЗМІ і Телеграм-канали «л/днр».

А після теракту агресора в Оленівці «артистка» приїхала на місце і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.

Окрім того, у березні 2022 року вона власноруч зняла український прапор із будівлі місцевої мерії у тимчасово окупованому Енергодарі.

СБУ оголосила Чичеріній підозру за цілим пакетом статей. Їй світить довічне увʼязнення.

Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу по Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.

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Теги: СБУ, злочин
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