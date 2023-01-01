Чичеріній загрожує довічне ув’язнення: деталі

Працівники СБУ повідомили про підозру російській співачці, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами.Про це повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ.Чичеріна погрожувала українцям сибірськими концтаборами, закликала військових ЗСУ здаватися у полон та виправдовувала військові злочини окупантів. Весь цей шлак вона публікувала в соцмережах. Її відео та заяви шерили російські пропагандонські ЗМІ і Телеграм-канали «л/днр».А після теракту агресора в Оленівці «артистка» приїхала на місце і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників.Окрім того, у березні 2022 року вона власноруч зняла український прапор із будівлі місцевої мерії у тимчасово окупованому Енергодарі.СБУ оголосила Чичеріній підозру за цілим пакетом статей. Їй світить довічне увʼязнення.Нагадаємо, унаслідокпо Вовчанську на Харківщині виникла чимала пожежа.