«На щиті»: на Волинь повертається Герой Володимир Степашук

«На щиті»: на Волинь повертається Герой Володимир Степашук
Сьогодні, 31 жовтня, орієнтовно о 23:00 біля Колківського лісництва на Волині зустрічатимуть загиблого захисника Володимира Степашука, який востаннє на щиті повертатиметься додому.

Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.

Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.

У Маневичах маршрут скорботного кортежу буде такий: проспект Волі, вул. Незалежності (КП «Маневицька багатопрофільна лікарня»).

«Зважаючи на досить пізній час прибуття автомобіля на територію громади, просимо жителів гідно зустріти полеглого воїна, та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни, за спокій кожного з нас», - зазначили у громаді.
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Володимир Степашук

Поховають Захисника України завтра, 1 листопада, у Маневичах.

Про час та місце прощання з Героєм обіцяють повідомити згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцька міська рада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС
Сьогодні, 13:42
росія визнала, що родину у Волновасі розстріляли її військові
Сьогодні, 13:28
«На щиті»: на Волинь повертається Герой Володимир Степашук
Сьогодні, 13:13
Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком
Сьогодні, 13:00
Чичеріній загрожує довічне ув’язнення: деталі
Сьогодні, 12:42
Схожі новини
Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком Волиняни прощаються із загиблим офіцером Володимиром Ващенком
Сьогодні, 13:00
Волинян закликають гідно зустріти Героя Андрія Давидчука: змінився час прибуття кортежу Волинян закликають гідно зустріти Героя Андрія Давидчука: змінився час прибуття кортежу
Сьогодні, 12:23
Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком Назавжди 29: на Волині попрощалися із Героєм Іваном Гнатюком
30 жовтень, 18:39
Спомин про Героя. Сьогодні Богдану Козіку виповнилося б 27 Спомин про Героя. Сьогодні Богдану Козіку виповнилося б 27
30 жовтень, 18:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькій громаді перейменували вулиці
Сьогодні, 14:50
 0
Луцька міська рада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА
Сьогодні, 14:25
 0
12 років тюрми отримав «журналіст», який шпигував для росії
Сьогодні, 14:14
 0
На Волині рідним трьох загиблих Героїв вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 14:00
 0
У Секторі Гази загинула ще одна українська дитина, кількість жертв збільшилася до чотирьох, – МЗС
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8