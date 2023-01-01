«На щиті»: на Волинь повертається Герой Володимир Степашук
Сьогодні, 13:13
Сьогодні, 31 жовтня, орієнтовно о 23:00 біля Колківського лісництва на Волині зустрічатимуть загиблого захисника Володимира Степашука, який востаннє на щиті повертатиметься додому.
Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.
Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.
У Маневичах маршрут скорботного кортежу буде такий: проспект Волі, вул. Незалежності (КП «Маневицька багатопрофільна лікарня»).
«Зважаючи на досить пізній час прибуття автомобіля на територію громади, просимо жителів гідно зустріти полеглого воїна, та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни, за спокій кожного з нас», - зазначили у громаді.
Поховають Захисника України завтра, 1 листопада, у Маневичах.
Про час та місце прощання з Героєм обіцяють повідомити згодом.
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Про це повідомляє Маневицька селищна рада у фейсбуці.
Автомобіль з тілом Героя буде рухатися населеними пунктами: Колки, Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, Маневичі.
У Маневичах маршрут скорботного кортежу буде такий: проспект Волі, вул. Незалежності (КП «Маневицька багатопрофільна лікарня»).
«Зважаючи на досить пізній час прибуття автомобіля на територію громади, просимо жителів гідно зустріти полеглого воїна, та віддати шану за його мужність та відвагу, за покладене життя на вівтар свободи та незалежності Вітчизни, за спокій кожного з нас», - зазначили у громаді.
Поховають Захисника України завтра, 1 листопада, у Маневичах.
Про час та місце прощання з Героєм обіцяють повідомити згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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