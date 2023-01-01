Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук

Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук
На російсько-українській війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув волинський правоохоронець

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Молодий, життєрадісний, сповнений сил і енергії правоохоронець, тридцятирічний Володимир Степашук в жорстокому бою, захищаючи незалежність держави, поліг смертю хоробрих", - повідомив селищний голова.

Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".

У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: смерть, загибель, війна, Маневичі, Волинь
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