Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук





Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



"Молодий, життєрадісний, сповнений сил і енергії правоохоронець, тридцятирічний Володимир Степашук в жорстокому бою, захищаючи незалежність держави, поліг смертю хоробрих", - повідомив селищний голова.



Все своє життя Герой присвятив захисту людей. Із сімнадцяти років перебував у правоохоронній структурі. Капітан поліції, начальник сектору дізнання відділу, з лютого 2023 року - боєць полку спеціального призначення "Сафарі" об'єднаної штурмової бригади "Лють".



У Героя вдома залишилися батьки, сестра, дружина та син.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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