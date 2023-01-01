На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.



30 жовтня у селі Видерта Камінь-Каширського району водій легкового автомобіля не справився з керуванням і потрапив у водойму. На місце виклику виїхало відділення 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.



Місцеві жителі дістали потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги до прибуття служби 101. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали автомобіль з водойми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинським рятувальникам довелося ліквідували наслідки ДТП - водій заїхав автомобілем у ставок.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.30 жовтня у селі Видерта Камінь-Каширського району водій легкового автомобіля не справився з керуванням і потрапив у водойму. На місце виклику виїхало відділення 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.Місцеві жителі дістали потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги до прибуття служби 101. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали автомобіль з водойми.

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