На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Волинським рятувальникам довелося ліквідували наслідки ДТП - водій заїхав автомобілем у ставок.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
30 жовтня у селі Видерта Камінь-Каширського району водій легкового автомобіля не справився з керуванням і потрапив у водойму. На місце виклику виїхало відділення 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.
Місцеві жителі дістали потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги до прибуття служби 101. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали автомобіль з водойми.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
30 жовтня у селі Видерта Камінь-Каширського району водій легкового автомобіля не справився з керуванням і потрапив у водойму. На місце виклику виїхало відділення 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.
Місцеві жителі дістали потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги до прибуття служби 101. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали автомобіль з водойми.
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