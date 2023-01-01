На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО

На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО
Волинським рятувальникам довелося ліквідували наслідки ДТП - водій заїхав автомобілем у ставок.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

30 жовтня у селі Видерта Камінь-Каширського району водій легкового автомобіля не справився з керуванням і потрапив у водойму. На місце виклику виїхало відділення 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський.

Місцеві жителі дістали потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги до прибуття служби 101. Рятувальники за допомогою спеціального спорядження дістали автомобіль з водойми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДСНС, аварія, ДТП, водойма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Працівники луцького терцентру привезли та покинули хворого в закинутій хаті без дверей. ФОТО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук
Сьогодні, 21:40
У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинським прикордонникам передали автомобіль
Сьогодні, 19:24
Схожі новини
Пасажир вилетів через вікно: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулися вантажівки. ФОТО Пасажир вилетів через вікно: на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулися вантажівки. ФОТО
05 вересень, 21:34
На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації На трасі Львів-Луцьк – аварія: волинянин – в реанімації
28 серпень, 12:14
У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини У ранковій ДТП на Волині загинув житель Рівненщини
24 серпень, 10:08
На Волині перекинувся бус, постраждали 8 людей, – ЗМІ На Волині перекинувся бус, постраждали 8 людей, – ЗМІ
25 липень, 21:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не вернувся з бою: на війні загинув поліцейський з Волині Володимир Степашук
Сьогодні, 21:40
 0
У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
 0
На Волині автомобіль заїхав у ставок. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинським прикордонникам передали автомобіль
Сьогодні, 19:24
 0
Медіа
відео
1/8