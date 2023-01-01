Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12° тепла, вдень 19-21° тепла.
В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-12° тепла, вдень 19-21° тепла.
В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21° тепла.
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