Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-12° тепла, вдень 19-21° тепла.

В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21° тепла.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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