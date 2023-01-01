Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.



Температура вночі 10-12° тепла, вдень 19-21° тепла.



В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 10-12° тепла, вдень 19-21° тепла.В області – мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 8-13° тепла, вдень 16-21° тепла.

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