У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО





Вдруге його провели в онлайн-форматі, розповіла Валентина Пилипчук.



У конкурсі беруть участь діти від шести до 16 років, каже організаторка. Цьогоріч відеороботи на огляд членів журі надіслали приблизно 200 учасників з різних регіонів України.



Дипломи учасникам вручили у Луцькому замку. Ківерчанка Меланія Клепанчук зайняла третє місце в номінації бандурист-співак. Каже: грає на цьому інструменті четвертий рік.



Семирічний Максим Довгун — один із найменших учасників конкурсу.Грою на бандурі займається лише другий рік. Каже: для участі у конкурсі грав мелодію "Веселий горобчик і перші кроки".



Голова правління Національної спілки кобзарів України Володимир Єсипок каже, що цей конкурс — це своєрідний форум бандуристів, під час якого визначають найталановитіших учасників, які в майбутньому пропагуватимуть це мистецтво.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку підбили підсумки 11-го міжнародного конкурсу бандуристів "Волинський кобзарик".Вдруге його провели в онлайн-форматі, розповіла Суспільному засновниця конкурсуУ конкурсі беруть участь діти від шести до 16 років, каже організаторка. Цьогоріч відеороботи на огляд членів журі надіслали приблизно 200 учасників з різних регіонів України.Дипломи учасникам вручили у Луцькому замку. Ківерчанка Меланія Клепанчук зайняла третє місце в номінації бандурист-співак. Каже: грає на цьому інструменті четвертий рік.Семирічний Максим Довгун — один із найменших учасників конкурсу.Грою на бандурі займається лише другий рік. Каже: для участі у конкурсі грав мелодію "Веселий горобчик і перші кроки".Голова правління Національної спілки кобзарів України Володимир Єсипок каже, що цей конкурс — це своєрідний форум бандуристів, під час якого визначають найталановитіших учасників, які в майбутньому пропагуватимуть це мистецтво.

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