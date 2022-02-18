У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО

У Луцьку відбувся міжнародний конкурс бандуристів. ВІДЕО
У Луцьку підбили підсумки 11-го міжнародного конкурсу бандуристів "Волинський кобзарик".

Вдруге його провели в онлайн-форматі, розповіла Суспільному засновниця конкурсу Валентина Пилипчук.

У конкурсі беруть участь діти від шести до 16 років, каже організаторка. Цьогоріч відеороботи на огляд членів журі надіслали приблизно 200 учасників з різних регіонів України.

Дипломи учасникам вручили у Луцькому замку. Ківерчанка Меланія Клепанчук зайняла третє місце в номінації бандурист-співак. Каже: грає на цьому інструменті четвертий рік.

Семирічний Максим Довгун — один із найменших учасників конкурсу.Грою на бандурі займається лише другий рік. Каже: для участі у конкурсі грав мелодію "Веселий горобчик і перші кроки".

Голова правління Національної спілки кобзарів України Володимир Єсипок каже, що цей конкурс — це своєрідний форум бандуристів, під час якого визначають найталановитіших учасників, які в майбутньому пропагуватимуть це мистецтво.


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Теги: культура, мистецтво, Луцьк, конкурс
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