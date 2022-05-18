У луцькій школі діти знаходилися у підтопленому укритті. ВІДЕО

У луцькій школі діти знаходилися у підтопленому укритті. ВІДЕО
Під час повітряної тривоги у суботу, 28 жовтня, учні 4-го ліцею Луцька перебували в затопленому водою укритті. Відео з водою на підлозі у соцмережі виклали батьки.

Як розповіла Суспільному мама двох школярок Олена Середюк, діти перебували у підтопленому приміщенні дві години.

"Коли я зайшла, я була шокована, — говорить Олена Середюк. — Діти сидять у воді, на кріслах, ці випари, дихати немає чим. В укритті, оскільки їх багато, температура висока, та вода випаровується. Почали її вибирати після того, як я сказала, що буду це питання підіймати. Ніхто не каже, що нам прикро, що так сталося, що ми привели у цю воду дітей".

Як додала мама школярок, у школі є інші укриття, але 28 жовтня там було зачинено.

Того дня у школі було орієнтовно три сотні учнів. Як заступниця директора 4-го ліцею Ірина Дмитренко, того дня вона чергувала, дітей направляла до укриття зі школи.

"Коли я почула особисто, що є вода, я попросила вчителів розсадити дітей по сухих місцях. Тому що переводити дітей в укриття через двір – це теж не є зовсім безпечно", — зазначила заступниця директора.

Заступник директора з господарської роботи Василь Ярмолюк каже: таке у навчальному закладі сталося вперше через сильні дощі. З його слів рівень води в укритті сягав орієнтовно 3-4 сантиметри. "Між стиками, між фундаментними блоками просочується вода і вона по нижній циркуляції йде сюди", — каже він.

Нині води в приміщенні уже немає.

Влітку біля будівлі замінювали трубу, вода зібралася у місці, де просіла земля. "Весь водостік з будівлі йде у двір школи, а там водовідведення немає. Ми далі розрівняємо, зробимо підвищення і вода, в цьому напрямку не буде у всякому разі йти, буде йти по асфальтовому покриттю", — говорить Василь Ярмолюк.

Зі слів керівника міського департаменту освіти Віталія Бондаря, подібні підтоплення укриттів у школах і дитсадках — не критичні.

"Кожне укриття розміщене в підвальних приміщеннях, їх періодично підтоплює. Тим паче з п'ятниці на суботу був проливний дощ, це ґрунтові води. Просочення відбувається в закладах освіти і таке допускається в межах необхідного і допустимого. Ніяких порушень особливих немає щодо діяльності керівника закладу освіти чи якоїсь халатності", — вважає Віталій Богдар.

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Теги: Луцьк, освіта, укриття, тривога
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