Група воїнів ЗСУ почали навчання на комплексах Patriot у Німеччині

Група воїнів ЗСУ почали навчання на комплексах Patriot у Німеччині
61 український військовий вирушив на навчання до Німеччини.

Українські військові в Німеччині продовжили навчання на комплексах протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на пресслужбу Військово-повітряних сил Німеччини.

“Наша підтримка України триває. Сьогодні розпочинається черговий тренінг Patriot. 61 українській військовий і 10 перекладачів розпочинають свій багатотижневий курс навчання”, - повідомили у ВПС.

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Теги: Україна, ППО, війна, навчання, Німеччина
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