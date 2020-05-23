Український банк змінить тарифи на обслуговування зарплатних карток
Сьогодні, 01:15
АТ "Ощадбанк" анонсував зміни тарифів на обслуговування зарплатних карток.
Про це повідомили на офіційному сайті банку.
Відповідно до рішення продуктового комітету АТ «Ощадбанк» внесено зміни до Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями), а саме скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку.
Зміни до тарифів набувають чинності 01.12.2023.
Ознайомитись зі змінами до тарифів можна за посиланням https://www.oschadbank.ua/cards або у відділеннях Ощадбанку.
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Про це повідомили на офіційному сайті банку.
Відповідно до рішення продуктового комітету АТ «Ощадбанк» внесено зміни до Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями), а саме скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку.
Зміни до тарифів набувають чинності 01.12.2023.
Ознайомитись зі змінами до тарифів можна за посиланням https://www.oschadbank.ua/cards або у відділеннях Ощадбанку.
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