Український банк змінить тарифи на обслуговування зарплатних карток

АТ "Ощадбанк" анонсував зміни тарифів на обслуговування зарплатних карток.Про це повідомили на офіційному сайті банку.Відповідно до рішення продуктового комітету АТ «Ощадбанк» внесено зміни до Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями), а саме скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку.Зміни до тарифів набувають чинності 01.12.2023.Ознайомитись зі змінами до тарифів можна за посиланням https://www.oschadbank.ua/cards або у відділеннях Ощадбанку.