Юна тенісистка з Волині перемогла на турнірі в Києві





Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт.



Відкритий чемпіонат з тенісу «Smash 75 BL» тривав у Києві з 28 по 29 жовтня.



Участь у змаганнях взяла вихованка тенісного клубу «Челендж», учениця Нововолинського ліцею №1 Діана Домбровська.



У віковій категорії U8 нововолинянка здобула золоту медаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Юна тенісистка з Нововолинська виборола золоту медаль на чемпіонаті у Києві.Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт.Відкритий чемпіонат з тенісу «Smash 75 BL» тривав у Києві з 28 по 29 жовтня.Участь у змаганнях взяла вихованка тенісного клубу «Челендж», учениця Нововолинського ліцею №1 Діана Домбровська.У віковій категорії U8 нововолинянка здобула золоту медаль.

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