Юна тенісистка з Волині перемогла на турнірі в Києві

Юна тенісистка з Волині перемогла на турнірі в Києві
Юна тенісистка з Нововолинська виборола золоту медаль на чемпіонаті у Києві.

Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт.

Відкритий чемпіонат з тенісу «Smash 75 BL» тривав у Києві з 28 по 29 жовтня.

Участь у змаганнях взяла вихованка тенісного клубу «Челендж», учениця Нововолинського ліцею №1 Діана Домбровська.

У віковій категорії U8 нововолинянка здобула золоту медаль.

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Теги: Волинь, Нововолинськ
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