Юна тенісистка з Волині перемогла на турнірі в Києві
Сьогодні, 02:17
Юна тенісистка з Нововолинська виборола золоту медаль на чемпіонаті у Києві.
Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт.
Відкритий чемпіонат з тенісу «Smash 75 BL» тривав у Києві з 28 по 29 жовтня.
Участь у змаганнях взяла вихованка тенісного клубу «Челендж», учениця Нововолинського ліцею №1 Діана Домбровська.
У віковій категорії U8 нововолинянка здобула золоту медаль.
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Про це повідомляють на сторінці Нововолинськ Спорт.
Відкритий чемпіонат з тенісу «Smash 75 BL» тривав у Києві з 28 по 29 жовтня.
Участь у змаганнях взяла вихованка тенісного клубу «Челендж», учениця Нововолинського ліцею №1 Діана Домбровська.
У віковій категорії U8 нововолинянка здобула золоту медаль.
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