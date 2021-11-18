У Рівному чоловік з'їв немиті овочі та фрукти і помер





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Рівненський центр контролю та профілактики захворювань зафіксував, що імовірною причиною зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, забруднених випорожненнями заражених мишей.



Чоловік був госпіталізований до лікарні з ознаками жовтяниці. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу, але це не допомогло його врятувати.



Чоловік помер через важкий перебіг лептоспірозу.



Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Leptospira.



У ЦГЗ наголошують, що без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку). Захворювання може призвести до смерті.



Бактерія, яка власне провокує лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.



Випадки лептоспірозу

У цьому році на Рівненщині уже було зафіксовано чотири випадки лептоспірозу в Дубенському та Рівненському районах. Втім, останній летальний випадок унаслідок інфікування лептоспірозом, реєстрували у 2016 році.



Лікарі закликали українців відповідально ставитись до свого здоров'я і у разі виявлення перших симптомів, як-от лихоманка, м'язовий біль, почервоніння очей та збільшення лімфатичних вузлів, – негайно зверніться до лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівному помер 57-річний чоловік унаслідок рідкісного інфекційного захворювання. Це перший летальний випадок за останні 7 років.Про це повідомляє Канал24 , посилаючись на Рівненський центр контролю та профілактики захворювань.Рівненський центр контролю та профілактики захворювань зафіксував, що імовірною причиною зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, забруднених випорожненнями заражених мишей.Чоловік був госпіталізований до лікарні з ознаками жовтяниці. Медики надали потерпілому необхідну медичну допомогу, але це не допомогло його врятувати.Чоловік помер через важкий перебіг лептоспірозу.Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Leptospira.У ЦГЗ наголошують, що без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку). Захворювання може призвести до смерті.Бактерія, яка власне провокує лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.У цьому році на Рівненщині уже було зафіксовано чотири випадки лептоспірозу в Дубенському та Рівненському районах. Втім, останній летальний випадок унаслідок інфікування лептоспірозом, реєстрували у 2016 році.Лікарі закликали українців відповідально ставитись до свого здоров'я і у разі виявлення перших симптомів, як-от лихоманка, м'язовий біль, почервоніння очей та збільшення лімфатичних вузлів, – негайно зверніться до лікаря.

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