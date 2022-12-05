Росіяни застосовують хімічну зброю на Куп'янському напрямку, – офіцер ЗСУ





Про наслідки застосування ворогом хімічних газів, які вже другу добу відчувають на собі українські захисники, він розповів в ефірі телемарафону, - повідомляє



"Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто, дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося. Все що росіяни кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують. На Бахмутському напрямку ми бачили систематичне використання фосфору, зараз під Куп’янськом вони (російські військові – УНІАН) використовують хімію", – акцентував Ярославський.



Він додав, що це вже не перший раз, коли спостерігається застосування російськими окупантами хімічної зброї.



"Перший раз ми із засобами хімічної зброї стикнулися в Гостомелі. Коли наш підрозділ зайшов в ангар, де був літак "Мрія" (знищений окупантами на Київщині – УНІАН), ми там отруїлися, бо перебували більше трьох годин. Було дуже багато госпіталізованих бійців, тоді ми це вперше відчули", – зауважив Ярославський.



Також офіцер ЗСУ розповів, що на Лимано-Куп’янському напрямку обстановка напружена. Тут все ще присутня велика кількість ворожих сил, які намагаються тиснути на українських захисників.



"Нестачу російських військових ми тут не відчуваємо. В мене немає загальної картини, яка є у Генштабу, але дві останніх доби вони жорстко штурмують. Групами по 50 та більше осіб намагаються прорватись. І це не ДРГ, які тихенько заходять, це штурмові підрозділи, які намагаються прорвати лінію оборони. Дві доби вже йдуть штурми", – наголосив Ярославський.



Він вважає, що на Куп’янському напрямку росіяни намагаються захопити важливу для них залізничну розв’язку Куп’янськ-Вузловий.



"Їм потрібен Куп’янськ-Вузловий. Я вважаю, що вони намагаються зараз штурмувати весь напрямок. Звісно, Авдіївка зараз для них в пріоритеті. Там вони будуть лягати кістьми, але будуть намагатись якось Авдіївку взяти. А наш напрямок, куди ми передислоковані – це Куп’янськ-Вузловий – їх пріоритетна точка. Росіяни до сих пір використовують 80% свого логістичного шляху саме залізницєю, тому вони хочуть повернути під контроль залізничне полотно. Але ми цього не допустимо", – резюмував офіцер ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що відучора на Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати заборонену хімічну зброю.Про наслідки застосування ворогом хімічних газів, які вже другу добу відчувають на собі українські захисники, він розповів в ефірі телемарафону, - повідомляє УНІАН "Ворог використовує артилерію дуже потужно. І почав від учорашнього вечора використовувати засоби масового ураження, такі як гази. Тобто, дихання у бійців затрудняється, опіки, запаморочення – ми це відчуваємо і бачимо. Другу добу ворог використовує, систематично нам оголошує, коли він зробив постріли забороненою зброєю. Ми розуміємо, що це почалося. Все що росіяни кажуть, що не можна використовувати, вони насамперед використовують. На Бахмутському напрямку ми бачили систематичне використання фосфору, зараз під Куп’янськом вони (російські військові – УНІАН) використовують хімію", – акцентував Ярославський.Він додав, що це вже не перший раз, коли спостерігається застосування російськими окупантами хімічної зброї."Перший раз ми із засобами хімічної зброї стикнулися в Гостомелі. Коли наш підрозділ зайшов в ангар, де був літак "Мрія" (знищений окупантами на Київщині – УНІАН), ми там отруїлися, бо перебували більше трьох годин. Було дуже багато госпіталізованих бійців, тоді ми це вперше відчули", – зауважив Ярославський.Також офіцер ЗСУ розповів, що на Лимано-Куп’янському напрямку обстановка напружена. Тут все ще присутня велика кількість ворожих сил, які намагаються тиснути на українських захисників."Нестачу російських військових ми тут не відчуваємо. В мене немає загальної картини, яка є у Генштабу, але дві останніх доби вони жорстко штурмують. Групами по 50 та більше осіб намагаються прорватись. І це не ДРГ, які тихенько заходять, це штурмові підрозділи, які намагаються прорвати лінію оборони. Дві доби вже йдуть штурми", – наголосив Ярославський.Він вважає, що на Куп’янському напрямку росіяни намагаються захопити важливу для них залізничну розв’язку Куп’янськ-Вузловий."Їм потрібен Куп’янськ-Вузловий. Я вважаю, що вони намагаються зараз штурмувати весь напрямок. Звісно, Авдіївка зараз для них в пріоритеті. Там вони будуть лягати кістьми, але будуть намагатись якось Авдіївку взяти. А наш напрямок, куди ми передислоковані – це Куп’янськ-Вузловий – їх пріоритетна точка. Росіяни до сих пір використовують 80% свого логістичного шляху саме залізницєю, тому вони хочуть повернути під контроль залізничне полотно. Але ми цього не допустимо", – резюмував офіцер ЗСУ.

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