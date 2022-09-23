Волинські студентки перемогли на міжнародному конкурсі в Литві





У складі єдиного від України колективу парамедиків виступали Вікторія Винарська, Діана Демчук та Ольга Киселюк. Дівчата також ж є працівниками відділень Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, - повідомляє



Участь у конкурсі взяли 29 колективів із 18 навчальних закладів. Усього було шість завдань – п’ять на перевірку практичних навичок та тестове. Так, дівчатам довелося врятувати людину, яка тоне, зупинити кровотечу, допомогти травмованому, людині з інсультом та взяти участь в естафеті.



Як зазначив медичний директор ВОЦЕМДМК Анатолій Каленюк, запрошення українська команда отримала від Асоціації парамедиків Литви. Такий конкурс литовські друзі проводили вперше. Участь також мала брати команда Тернопільського медуніверситету, однак вони відмовилися, тому колектив Волинського медінституту став єдиним представником України.



Учасниця команди Вікторія Винарська каже, що перемога – це спільна праця викладачів та студенток. Вона подякувала команді за злагоджену та впевнену роботу й відзначила, що представляти Україну на міжнародному рівні – велика честь та гордість.



«Ми всі працюємо у ВОЦЕМДМК, щоправда, у різних місцях. У такій команді працювали вперше, але це дало результат. Задоволені, що представили нашу Україну на міжнародних змаганнях. Там ми отримали чималу підтримку від іноземців», – поділилася Вікторія Винарська.



Дівчата відзначають, що серед учасників конкурсу були не лише студенти, а й більш досвідчені парамедики. Тож це додавало змаганням статусності, через що перемога мала більшу цінність.



Наприкінці студентки, ледь стримуючи сльози, розповіли: коли вручали переможний трофей, у залі лунало гасло «Слава Україні».



«Ми не повинні забувати, в який час живемо, і маємо показувати, що Україна понад усе!» – підсумувала Вікторія Винарська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Команда студенток Волинського медичного інституту стала переможницею Міжнародного конкурсу першої допомоги, який відбувся минулого тижня в литовському місті.У складі єдиного від України колективу парамедиків виступали Вікторія Винарська, Діана Демчук та Ольга Киселюк. Дівчата також ж є працівниками відділень Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, - повідомляє ІА Волинські новини. Участь у конкурсі взяли 29 колективів із 18 навчальних закладів. Усього було шість завдань – п’ять на перевірку практичних навичок та тестове. Так, дівчатам довелося врятувати людину, яка тоне, зупинити кровотечу, допомогти травмованому, людині з інсультом та взяти участь в естафеті.Як зазначив медичний директор ВОЦЕМДМК Анатолій Каленюк, запрошення українська команда отримала від Асоціації парамедиків Литви. Такий конкурс литовські друзі проводили вперше. Участь також мала брати команда Тернопільського медуніверситету, однак вони відмовилися, тому колектив Волинського медінституту став єдиним представником України.Учасниця команди Вікторія Винарська каже, що перемога – це спільна праця викладачів та студенток. Вона подякувала команді за злагоджену та впевнену роботу й відзначила, що представляти Україну на міжнародному рівні – велика честь та гордість.«Ми всі працюємо у ВОЦЕМДМК, щоправда, у різних місцях. У такій команді працювали вперше, але це дало результат. Задоволені, що представили нашу Україну на міжнародних змаганнях. Там ми отримали чималу підтримку від іноземців», – поділилася Вікторія Винарська.Дівчата відзначають, що серед учасників конкурсу були не лише студенти, а й більш досвідчені парамедики. Тож це додавало змаганням статусності, через що перемога мала більшу цінність.Наприкінці студентки, ледь стримуючи сльози, розповіли: коли вручали переможний трофей, у залі лунало гасло «Слава Україні».«Ми не повинні забувати, в який час живемо, і маємо показувати, що Україна понад усе!» – підсумувала Вікторія Винарська.

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