Окупанти вночі атакували Хмельниччину «шахедами»

Окупанти вночі атакували Хмельниччину «шахедами»
Вночі 31 жовтня росія знову атакувала Хмельницьку область безпілотниками.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів", - йдеться в повідомленні.

На Хмельниччині працювали сили протиповітряної оборони.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок атаки постраждалих та руйнувань немає.

"Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону.
Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, що 25 жовтня росіяни атакували Хмельниччину безбілотниками. В результаті постраждали 16 людей.

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Теги: Хмельниччина, шахеди
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