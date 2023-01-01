Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових
Сьогодні, 09:20
Загальні втрати росії в Україні перевищили 300 тисяч військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу - близько 300810 (+870) осіб
◾ танків - 5211 (+21)
◾ бойових броньованих машин - 9804 (+29)
◾ артилерійських систем - 7227 (+25)
◾ РСЗВ - 844 (+10)
◾ засоби ППО - 562 (+3)
◾ літаків - 321 (+0)
◾ гелікоптерів - 324 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)
◾ крилаті ракети - 1546 (+2)
◾ кораблі / катери - 20 (+0)
◾ підводні човни - 1 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)
◾ спеціальна техніка - 1016 (+2).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу - близько 300810 (+870) осіб
◾ танків - 5211 (+21)
◾ бойових броньованих машин - 9804 (+29)
◾ артилерійських систем - 7227 (+25)
◾ РСЗВ - 844 (+10)
◾ засоби ППО - 562 (+3)
◾ літаків - 321 (+0)
◾ гелікоптерів - 324 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)
◾ крилаті ракети - 1546 (+2)
◾ кораблі / катери - 20 (+0)
◾ підводні човни - 1 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)
◾ спеціальна техніка - 1016 (+2).
Дані уточнюються.
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