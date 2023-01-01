Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу - близько 300810 (+870) осіб



◾ танків - 5211 (+21)



◾ бойових броньованих машин - 9804 (+29)



◾ артилерійських систем - 7227 (+25)



◾ РСЗВ - 844 (+10)



◾ засоби ППО - 562 (+3)



◾ літаків - 321 (+0)



◾ гелікоптерів - 324 (+0)



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)



◾ крилаті ракети - 1546 (+2)



◾ кораблі / катери - 20 (+0)



◾ підводні човни - 1 (+0)



◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)



◾ спеціальна техніка - 1016 (+2).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загальні втрати росії в Україні перевищили 300 тисяч військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.◾ особового складу - близько 300810 (+870) осіб◾ танків - 5211 (+21)◾ бойових броньованих машин - 9804 (+29)◾ артилерійських систем - 7227 (+25)◾ РСЗВ - 844 (+10)◾ засоби ППО - 562 (+3)◾ літаків - 321 (+0)◾ гелікоптерів - 324 (+0)◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)◾ крилаті ракети - 1546 (+2)◾ кораблі / катери - 20 (+0)◾ підводні човни - 1 (+0)◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)◾ спеціальна техніка - 1016 (+2).Дані уточнюються.

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