Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових

Росія втратила в загарбницькій війні понад 300 тисяч військових
Загальні втрати росії в Україні перевищили 300 тисяч військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу - близько 300810 (+870) осіб

◾ танків - 5211 (+21)

◾ бойових броньованих машин - 9804 (+29)

◾ артилерійських систем - 7227 (+25)

◾ РСЗВ - 844 (+10)

◾ засоби ППО - 562 (+3)

◾ літаків - 321 (+0)

◾ гелікоптерів - 324 (+0)

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21)

◾ крилаті ракети - 1546 (+2)

◾ кораблі / катери - 20 (+0)

◾ підводні човни - 1 (+0)

◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35)

◾ спеціальна техніка - 1016 (+2).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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